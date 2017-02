Antrag der Grünen zur Erhöhung des BAföG überwiesen

Ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/11178) fordert die Bundesregierung auf, den Attraktivitätsverlust der Berufsausbildungsförderung (BAföG) zu stoppen und das BAföG noch in diesem Jahr zu erhöhen. Die Vorlage wurde am Donnerstag, 16. Februar 2017, nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen.

Das BAföG regelt die staatliche Unterstützung für die Ausbildung von Schülern und Studenten in Deutschland. Zum Wintersemester 2016/17 stiegen in Folge einer Novellierung der Ausbildungsförderung die Bedarfssätze um sieben Prozent. Damit blieb die Erhöhung hinter den Forderungen der Grünen zurück, die sich unter anderem dafür ausgesprochen hatten, die Fördersätze um zehn Prozent anzuheben. (nal/16.02.2017)