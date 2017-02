Der Bundestag hat am Donnerstag, 16. Februar 2017, einen Antrag der Fraktion Die Linke (18/8888) abgelehnt, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, eine nachhaltige Bewahrung, Sicherung und Zugänglichkeit des deutschen Filmerbes zu gewährleisten. Gegen die Vorlage votierten die Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die Abstimmung erfolgte auf Grundlage einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kultur und Medien (18/11115). Die Reden wurden zu Protokoll gegeben.

Linke schlägt Digitalisierungs-Soli vor

Nach einem Gutachten von Wirtschaftsprüfern wird die Digitalisierung des deutschen Filmerbes rund 474 Millionen Euro kosten. Berücksichtigt sind dabei die Bestände der sechs Archive des Kinemathekenverbunds.



Um diese Kosten zu schultern, schlägt die Linksfraktion in ihrem Antrag einen Digitalisierungs-Soli vor: Fünf Cent des Erlöses von jeder verkauften Kinoeintrittskarte sollen nach den Vorstellungen der Abgeordneten an die Filmförderungsanstalt (FFA) fließen, die sie an Rechteinhaber und Archive ausschüttet. Die Einnahmen würden bei mindestens zehn Millionen Euro liegen, so die Fraktion. (nal/16.02.2017)