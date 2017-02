Regierung will Bund-Länder-Finanzausgleich neu regeln

Die Finanz- und Verwaltungsbeziehungen zwischen Bund und Ländern sollen neu geregelt werden. Dazu hat das Bundeskabinett im Dezember 2016 den Entwurf eines Gesetzes (18/11131) zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 90, 91c, 104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d, 143e, 143f, 143g) sowie den Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften (18/11135) beschlossen. Beide Gesetzentwürfe werden am Donnerstag, 16. Februar 2017, ab 9 Uhr in erster Lesung im Plenum beraten. 85 Minuten wird die Aussprache dauern, bevor die beiden Vorlagen zur federführenden Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.



Laut Bundesregierung werden die Länder durch die Neuregelung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ab dem Jahr 2020 zusammen in Höhe von etwas über 9,7 Milliarden Euro jährlich finanziell entlastet. Gleichzeitig werde die Aufgabenerledigung im Bundesstaat in wichtigen Bereichen modernisiert und die Rolle des Bundes gestärkt.

Jetziger Länderfinanzausgleich wird abgeschafft

Konkret sieht die Neuregelung vor, den Länderfinanzausgleich im engeren Sinne in seiner derzeitigen Form ebenso abzuschaffen wie den Umsatzsteuervorausgleich. Außerdem soll die Verteilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer künftig grundsätzlich nach Maßgabe der Einwohnerzahl erfolgen. Die unterschiedliche Finanzkraft der Länder soll durch Zu- und Abschläge zum angemessenen Ausgleich der Finanzkraftunterschiede berücksichtigt werden.

Die nähere Ausgestaltung dieses Ausgleichs erfolgt laut Regierung in enger Anlehnung an den bisherigen Finanzausgleich unter den Ländern. Mit den beiden Gesetzentwürfen sollen der Beschluss der Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern vom 14. Oktober 2016 sowie die Einigung vom 8. Dezember 2016 über die Konkretisierung in den Gesetzentwürfen umgesetzt werden.



Anträge der Linken zu Autobahnprivatisierungen



Die Linke will zur Debatte einen Antrag vorlegen, der darauf abzielt, in das Grundgesetz eine Regelung aufzunehmen, wonach Autobahnprivatisierungen ausgeschlossen sind. Während die Fraktion über ihren Antrag direkt abstimmen lassen will, plädieren die Koalitionsfraktionen dafür, ihn zur weiteren Beratung an die zuständigen Ausschüsse zu überweisen.



Abgestimmt werden soll über einen weiteren Antrag der Linken (18/6547), die Planungen für die Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft sofort einzustellen. Der Verkehrsausschuss hat empfohlen, diesen Antrag abzulehnen (18/8885). (nal/14.02.2017)