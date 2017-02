Linke fordert „soziale Offensive für alle“

Die Fraktion Die Linke fordert eine „soziale Offensive für alle“, um die Integrationspolitik zu einem Erfolg zu machen. Dies geht aus einem Antrag (18/9190) hervor, der am Donnerstag, 16. Februar 2017, ab 11.50 Uhr 65 Minuten lang in erster Lesung beraten wird, bevor er zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen wird.



Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

25-Milliarden-Euro-Sofortprogramm verlangt

Laut Vorlage soll die Bundesregierung ein 25-Milliarden-Euro-Sofortprogramm für diese Offensive auflegen. Die Mittel sollen für mehr gemeinnützigen, sozialen und barrierefreien Wohnungsbau, für mehr inklusive und diskriminierungsfreie Bildung, für die Stärkung des öffentlichen Dienstes, für öffentliche und inklusive Beschäftigungsmaßnahmen und für zusätzliche Investitionen genutzt werden.



Zur Anschubfinanzierung sei „ein Abschied vom Dogma der ‚schwarzen Null’ erforderlich“, so Die Linke. Außerdem müssten Vermögende und Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden. (nal/14.02.2017)