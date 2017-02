Cum/Ex-Ausschuss vernimmt Finanzminister Wolfgang Schäuble

Zum Abschluss der Zeugenvernehmung befragt der 4. Untersuchungsausschuss (Cum/Ex) am Donnerstag, 16. Februar 2017, Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble. Der CDU-Politiker wird ab 13 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Haues in Berlin in öffentlicher Sitzung zum Thema des steuerschädlichen Dividendenstrippings vernommen werden.

Geschäftsmodell wurde erst Ende 2012 unterbunden

Schäuble ist seit Herbst 2009 im Amt. In jenem Jahr versuchte die Finanzverwaltung, ein Gesetz von 2007 nachzubessern, um auch ausländischen Anlegern die mehrfache Erstattung einmal abgeführter Kapitalertragssteuer nicht mehr zu ermöglichen. Die bei Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag angewendete Praxis – mittlerweile als Cum/Ex bekannt – gab es zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren.



Das Bundesfinanzministerium erhielt nach eigenen Angaben jedoch erst im Frühjahr 2009 Kenntnis von der Existenz eines richtiggehenden Geschäftsmodells, das letztendlich erst Ende 2012 unterbunden wurde. Das Ministerium bewertete diese Geschäfte, durch die dem Fiskus Steuern in Milliardenhöhe entgangen sein sollen, mehrfach als illegal. Die Bundesregierung hat ihre Sicht in Antworten (17/13638, 18/1603) auf Kleine Anfragen der Linken (17/13233) und der Grünen (18/1438) ausführlich dargelegt.

Fragen zur Cum/Cum-Praxis

Der im Februar vergangenen Jahres auf Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke eingesetzte Ausschuss soll unter anderem klären, ob und wenn ja, wann – rechtzeitig – geeignete Gegenmaßnahmen von Stellen des Bundes ergriffen wurden, ob diese ausreichten und wer gegebenenfalls jeweils die Verantwortung in diesem Zusammenhang trug.

Daneben befasst sich der Ausschuss auch mit der sogenannten Cum/Cum-Praxis, da der Untersuchungsauftrag auch ähnliche Gestaltungen abdeckt. Durch diese Geschäfte rund um den Dividendenstichtag, bei denen sich ein nicht anspruchsberechtigter Inhaber einer Aktie durch Dividendenstripping künstlich einen Steuererstattungsanspruch verschaffte, sollen dem Fiskus ebenfalls Steuereinnahmen in Milliardenhöhe verloren gegangen sein. Diese Geschäfte wurden erst im vergangenen Jahr durch das Investmentsteuerreformgesetz unterbunden.

Verhandlungen über Cum/Cum-Altfälle

Nach Angaben der Grünen laufen derzeit Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über Cum/Cum-Altfälle. Die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt und der finanzpolitische Sprecher Dr. Gerhard Schick, Obmann der Grünen im Cum/Ex-Ausschuss, forderten Minister Schäuble auf, bei den Verhandlungen den Weg frei zu machen für eine vollständige Verfolgung und Aufarbeitung aller noch nicht verjährten Cum/Cum-Fälle.



Die Altfälle von vor 2016 seien bewusst unberührt gelassen worden. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtete in seiner Ausgabe vom vom 4. Februar 2017, Unterlagen legten nahe, dass Schäuble schon seit spätestens 2011 über diese Steuervermeidungspraxis informiert gewesen sei.

Bundesgerichtshof lehnt Durchsuchungsantrag ab

Wie am Mittwoch, 8. Februar, bekannt wurde, hat der Bundesgerichtshof (BGH) den im November gestellten Antrag des Ausschusses auf Anordnung der Durchsuchung von Räumen der Wirtschaftsanwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer an sechs Standorten in Deutschland abgelehnt. Der Ausschussvorsitzende Dr. Hans-Ulrich Krüger (SPD) hatte diese in der Geschichte des Bundestages erstmals ergriffene Maßnahme damit begründet, dass die Kanzlei als externer rechtlicher Berater eine Schlüsselrolle bei Cum/Ex-Geschäften gespielt habe und nicht bereit sei, freiwillig Unterlagen herauszugeben.



Wie der BGH mitteilte (Beschluss vom 7. Februar 2017 – Aktenzeichen: 1 BGs 74/17), wurde der Antrag nicht ausreichend begründet. Die beiden Freshfields-Anwälte Thomas Wiesenbart und Ulf Johannemann wurden vom Ausschuss Ende Januar in geheimer Sitzung vernommen.

Mit der Sitzung am Donnerstag wird der Ausschuss seit seiner Einsetzung 42 Mal getagt haben. Etwa die Hälfte der Sitzungen war öffentlich. Das Gremium fasste 109 Beweisbeschlüsse, lud 79 Zeugen und hörte mehrere Sachverständige. Nach Abschluss der Zeugenbefragung verfasst der Ausschuss einen Bericht, der in einer der letzten Plenarsitzungen dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages diskutiert werden soll. (mwo/09.02.2017)

Zeit: Donnerstag, 16. Februar 2017, 13 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.1010

