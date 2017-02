Ex-Finanzminister Peer Steinbrück als Zeuge geladen

Der 4. Untersuchungsausschuss (Cum/Ex) beendet in Kürze seine Zeugenvernehmung. In zwei öffentlichen Sitzungen wollen sich die Abgeordneten erneut mit der Frage der politischen Verantwortung für die Cum/Ex-Geschäfte beschäftigen und dazu zunächst am Montag, 13. Februar 2017, Ex-Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) und zwei Staatssekretäre aus dem Bundesfinanzministerium (BMF) sowie in der vorerst letzten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 16. Februar, den amtierenden Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) befragen. Bei diesen Aktiengeschäften um den Dividendenstichtag erstattete der Fiskus über Jahre hinweg die nur einmal abgeführte Kapitalertragsteuer mehrfach. Erst mit Wirkung ab 1. Januar 2012 war dies nicht mehr möglich.

Peer Steinbrück und zwei Staatssekretäre geladen

Neben Steinbrück, der von November 2005 bis Oktober 2009 Bundesfinanzminister war, stehen auf der Zeugenliste für den 13. Februar der Steueranwalt Dr. Hanno Berger sowie Ex-Staatssekretär Dr. Hans Bernhard Beus und der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Michael Meister (CDU). Beus war von Februar 2010 bis Ende 2013 beamteter Staatssekretär im BMF, Meister ist seit Dezember 2013 Parlamentarischer Staatssekretär. Die 40. Sitzung des Ausschusses beginnt unter Leitung des Vorsitzenden, Dr. Hans-Ulrich Krüger (SPD), um 13 Uhr im Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400, in Berlin.

Nach Aussagen von Ministerialbeamten vor dem Ausschuss erhielt das BMF Anfang 2009 Insider-Informationen über die Existenz eines steuerschädlichen Cum/Ex-Geschäftsmodells und versuchte daraufhin, diese als illegal bewertete Praxis zu unterbinden. Steinbrücks Staatssekretär Dr. Axel Nawrath hatte im Januar ausgesagt, dass das Problem der mehrfach ausgestellten Steuerbescheinigungen zulasten des Fiskus allerdings schon früher bekannt gewesen und mit dem Jahressteuergesetz 2007 aufgegriffen worden sei. Damit wurden jedoch nur inländische Transaktionen verhindert.



Über 40 Sitzungen und fast 80 Zeugen



Der Berater Hanno Berger, der als treibende Kraft bei den Cum/Ex-Geschäften eingeschätzt wird, war bereits im November vergangenen Jahres geladen worden, erschien aber nicht, da die Ladung an seinem Aufenthaltsort in der Schweiz nicht zugestellt werden konnte. Aus Sicht des Obmanns der Fraktion Die Linke im Ausschuss, Richard Pitterle, ist es „höchst fraglich“, ob der ehemalige Steuerfahnder Berger, der später die Seiten wechselte, der erneuten Ladung nachkommt.

Der im Februar vergangenen Jahres auf Antrag der Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke eingesetzte Ausschuss soll unter anderem klären, ob und wenn ja, wann – rechtzeitig – geeignete Gegenmaßnahmen von Stellen des Bundes ergriffen wurden, ob diese ausreichten und wer gegebenenfalls jeweils die Verantwortung in diesem Zusammenhang trug. Durch die Cum/Ex-Geschäfte soll Schätzungen zufolge ein Milliardenschaden entstanden sein. Daneben befasst sich der Ausschuss auch mit der sogenannten Cum/Cum-Praxis, da der Untersuchungsauftrag auch ähnliche Gestaltungen abdeckt. Dabei ging es ebenfalls um steuerschädliche Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag, die erst im vergangenen Jahr unterbunden wurden.



Seit seiner Einsetzung hat sich Ausschuss bis jetzt zu rund 40 Sitzungen getroffen, von denen die Hälfte öffentlich war. Das Gremium fasste 109 Beweisbeschlüsse, lud 79 Zeugen und hörte mehrere Sachverständige. Nach der letzten Zeugenbefragung wird der Untersuchungsbericht verfasst, der laut Krüger in einer der letzten Plenarsitzungen dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages diskutiert werden soll. (mwo/06.02.2016)

Zeit: Montag, 13. Februar 2017, 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400



