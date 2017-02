Mit der Nachhaltigkeit in der Film- und Medienproduktion setzt sich der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung am Mittwoch, 15. Februar 2017, in einer öffentlichen Anhörung auseinander. Die Sitzung unter Vorsitz von Andreas Jung (CDU/CSU) beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden. (vom/02.02.2017)

Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.