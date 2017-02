Stephan Weil und Alexander Dobrindt als Zeugen geladen

Die Kontroverse zwischen VW-Großaktionär Ferdinand Piëch und mehreren Mitgliedern des Aufsichtsrates dürfte den Abgas-Untersuchungsausschuss am Donnerstag, 16. Februar 2017,beschäftigen. An diesem Tag soll der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem Ausschuss Rede und Antwort stehen. Geladen sind zudem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und der EU-Experte Alois Krasenbrink. Die Sitzung beginnt um 11 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.



Piëch hat mit Aussagen vor der Staatsanwaltschaft Braunschweig neuen Zündstoff in die Affäre gebracht. Dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" zufolge belastet der frühere VW-Aufsichtsratsvorsitzende den damaligen Konzernchef Martin Winterkorn und vier Aufsichtsräte, schon im Frühjahr über die Abgasmanipulation in den USA in Kenntnis gesetzt worden zu sein.

"Als unglaubwürdig eingestuft"

Der ehemalige israelische Botschafter Avi Primor soll Piëch Ende Februar 2015 ein Dokument gezeigt haben, wonach die US-Behörden Winterkorn frühzeitig unterrichtet haben, was dieser bestreitet. Darüber will Piëch neben Weil auch die Aufsichtsratsmitglieder Bernd Osterloh (Vorsitzender des Konzernbetriebsrates), Berthold Huber (IG Metall) und Wolfgang Porsche informiert haben.

Der Aufsichtsrat wies die Vorwürfe zurück. In einer Mitteilung vom 8. Februar hieß es, ähnliche Darstellungen habe Piëch in den internen und unabhängigen Untersuchungen gemacht. Sie seien von der Kanzlei Jones Day eingehend geprüft und "insgesamt als unglaubwürdig eingestuft worden". Auch Weil persönlich erklärte, es habe im Frühjahr von keiner Seite Hinweise an ihn gegeben, dass VW unzulässigerweise Einfluss auf die Schadstoffwerte nehme.



Linke will Ferdinand Piëch vorladen

Weil hat davon nach eigener Aussage erst am 18./19. September 2015 aus den Medien erfahren, als der Skandal in den USA aufflog. Der Vorstand des VW-Konzerns prüft mögliche Maßnahmen und Ansprüche gegen Piëch. Die Linke, die mit Herbert Behrens den Ausschussvorsitzenden stellt, kündigte an, Piëch vor das Gremium laden zu wollen.

Niedersachsen ist mit 20 Prozent VW-Großaktionär. Weil hatte bereits im Oktober 2015 kritisiert, VW hätte die Manipulation viel früher eingestehen müssen. Schließlich seien dem Eingeständnis einjährige Gespräche mit den US-Behörden vorangegangen. Die Sorge Weils um den Konzern erklärt sich aus der engen Verflechtung von Land und Konzern. Volkswagen ist mit über 100.000 Mitarbeitern an sechs Standorten größter Arbeitgeber in Niedersachsen.

Mitschuld der Bundesregierung zurückgewiesen

Mit Dobrindt kommt nach Weil der für die Aufklärung der Affäre hauptzuständige Minister in den Ausschuss. Eine Reihe von Mitarbeitern seines Hauses und des nachgeordneten Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) waren bereits Zeugen. Dobrindt hat am 20. Oktober 2016 bereits im Untersucht des Europäischen Parlaments ausgesagt. Er wies eine Mitschuld der Bundesregierung an der Affäre zurück und erklärte, man habe schnell und umfassend reagiert.



Kurz nach Bekanntwerden des Skandals in den USA hatte der Minister eine Untersuchungskommission eingesetzt, die neben VW-Dieselmodellen auch Autos anderer Hersteller unter die Lupe nahm. Die Kommission war mit Ausnahme eines externen Sachverständigen nur mit Mitarbeitern des Verkehrsministeriums und des KBA besetzt. VW wurde zur Nachrüstung jener Autos verpflichtet, die mit Betrugssoftware unterwegs waren, Bußgelder gab es nicht. Bei auffällig hohen Stickoxidwerten anderer Hersteller einigte man sich auf freiwillige Servicemaßnahmen.

Ausnahmen zum Motorschutz zulässig

Dobrindt setzte sich auf europäischer Ebene für eine strengere Regelung ein, wann Einrichtungen zum Abschalten der Abgasreinigung legal sind und wann nicht. Laut EU-Verordnung 715 von 2007 ist eine solche Software verboten, Ausnahmen zum Motorschutz aber zulässig. Dies legen die Autohersteller zum Teil sehr weit aus. Der Minister sprach beim bayerischen Kfz-Gewerbe zudem dafür aus, dass die Abgasuntersuchungen generell wieder am Auspuff vorgenommen werden. Bei ab 2006 zugelassenen Autos reicht bisher das Auslesen über einen Diagnose-Adapter.

Erster Zeuge am 16. Februar ist Alois Krasenbrink von der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission. Die Stelle unterhält in Italien ein eigenes Testlabor. Bereits 2010 hatte sie sechs Benziner und sechs Dieselautos getestet. "Die Hauptschlussfolgerung des Tests ist, dass es ein Problem mit den NOx-Emissionen von Dieselautos im realen Fahrbetrieb gibt", sagte Krasenbrink vor einem Jahr bei einer Anhörung des EU-Umweltausschusses. (stu/09.02.2017)

Zeit: Donnerstag, 13. Februar 2017, 11 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Raum E 700

