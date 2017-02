Mit der Rolle des Bundesverkehrsministeriums bei der Aufklärung der Dieselaffäre befasst sich der Abgas-Untersuchungsausschuss unter Vorsitz von Herbert Behrens (Die Linke) in seiner nächsten Sitzung am Montag, 13. Februar 2017. Der Ausschuss hat dazu die früheren Minister Dr. Peter Ramsauer (CSU) und Wolfgang Tiefensee (SPD), ferner Staatssekretär Michael Odenwald und zwei weitere Beamte des Ressorts geladen. Zudem sollen zwei Mitarbeiterinnen des Bundesfinanzministeriums aussagen.

In die Amtszeit von Tiefensee (2005 bis 2009) fällt die EU-Verordnung 715 von 2007. Sie regelt die Typgenehmigungen von Kfz hinsichtlich der Abgasnormen Euro 5 und 6. Bei Verstößen müssten die Sanktionen "wirksam, verhältnismäßig und abschreckend" sein, heißt es in Artikel 13. Die Verordnung verbietet Abschalteinrichtungen, die die Wirkung von Emissionskontrollsystemen verringern. Ausnahmen sind zum Beispiel zum Schutz des Motors erlaubt.



Diskrepanz zwischen Prüfstand- und Straßenwerten

Mit der Veröffentlichung der Verordnung am 20. Juni 2007 beginnt auch der Untersuchungszeitraum des Ausschusses. Vertreter von Behörden und Ministerien hatten im Ausschuss immer wieder die Unbestimmtheit der Regelungen beklagt. Dem Präsidenten des Kraftfahrtversicherung-Bundesamtes (KBA), Ekhard Zinke, war vor dem Bekanntwerden der VW-Affäre nicht einmal der Begriff Abschalteinrichtung bekannt.



Umweltschützer weisen hingegen seit vielen Jahren auf die Diskrepanz zwischen den Abgaswerten und Spritverbräuchen auf dem Prüfstand und den realen Werten auf der Straße sowie Tricks der Autohersteller hin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beklagte dies schon im September 2007 auf einer Pressekonferenz parallel zur Internationalen Automobilausstellung IAA. 2009 hat die DUH in einem Schreiben an Tiefensee die Absicht kritisiert, bei neueren Dieselfahrzeugen ab 2010 die Abgasuntersuchung am Auspuff durch die "On Board Diagnostic" (OBD) zu ersetzen und damit der Selbstkontrolle der Hersteller bei den Schadstoffmessungen zu vertrauen.

Peter Ramsauer im Zeugenstand

Der Nachfolger von Tiefensee nach der Bundestagswahl 2009 hieß Ramsauer. Die DUH bat diesen im Februar 2010 um ein Gespräch, wurde aber an den Parlamentarischen Staatssekretär Andreas Scheuer (CSU) verwiesen. In der Amtszeit Ramsauers begannen auf europäischer Ebene die Verhandlungen über die RDE-Tests. Der NEFZ-Zyklus für Tests auf dem Rollenprüfstand galt schon lange als realitätsfern. Ab Herbst 2017 soll er durch den Weltzyklus WLTP für den Prüfstand und die Straßentests (Real Driving Emissions) ersetzt werden. Ramsauer, der heute den Wirtschaftsausschuss des Bundestages leitet, hatte sich Ende September 2015 überrascht vom VW-Skandal gezeigt. Kriminelle Energie hätte er der VW-Führung unter gar keinen Umständen zugetraut, erklärte der CSU-Politiker.



Nach der Bundestagswahl 2009 musste Ramsauer seinem Fraktionskollegen Alexander Dobrindt weichen. Dobrindt soll im Ausschuss am 16. Februar Rede und Antwort stehen, sein Staatssekretär Michael Odenwald ist bereits kommenden Montag an der Reihe. Über ihn laufen fast alle Drähte bei der Aufklärung des Skandals, er leitet auch die von Dobrindt eingesetzte Untersuchungskommission, die am 22. April 2016 einen ersten Bericht vorgelegt hatte.



Mitglieder der Untersuchungskommission geladen

Die Kommission testete 53 Dieselmodelle mehrerer Hersteller. Die Nutzung illegaler Abschalteinrichtungen wie bei VW konnte nicht nachgewiesen werden, jedoch wiesen viele andere Fahrzeuge auffällige Stickoxidemissionen auf. Sie nutzten sogenannte Thermofenster, außerhalb derer die Abgasreinigung abgeriegelt wird. Die Hersteller erklären dies mit dem Motorschutz. Letztlich wurden sie nicht zu Rückrufen verpflichtet, sondern erklärten sich freiwillig zur Nachrüstung bereit.



Der Kommission gehören Vertreter des Ministeriums, des ihm nachgeordneten KBA und als externer Sachverständiger der Motorenexperte Georg Wachtmeister an. Befragen will der Ausschuss am 13. Februar neben Odenwald auch den Unterabteilungsleiter Straßenverkehr im Ministerium, Guido Zielke, und den Mitarbeiter Dr. Frank Albrecht, der für das Straßenverkehrsrecht und dabei für die Zulassung von Fahrzeugen zuständig ist. Zielke und Albrecht gehörten ebenfalls der Untersuchungskommission an. (stu/06.02.2017)

Zeit: Montag, 13. Februar 2017, 9.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 700

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden (E-Mail: 5.ua@bundestag.de, Fax: 030/227-36123). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030(227-32929 oder 32924) anmelden.



Liste der geladenen Zeugen