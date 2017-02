Anhörung zum Fernreiseverkehr mit Nachtzügen

Die Bundesregierung soll klimaverträglichen Fernreiseverkehr mit Nachtzügen auch in Zukunft ermöglichen. Dies fordert die Fraktion Die Linke in einem Antrag (18/7904), der am Mittwoch, 15. Februar 2017, im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur steht. Die Sitzung unter Vorsitz von Martin Burkert (SPD) beginnt um 10.45 Uhr.

„Abbau des Nachtzugnetzes stoppen“

Deshalb solle die Regierung darauf hinwirken, dass der weitere Abbau des Nachtzugnetzes sofort gestoppt wird und die seit dem 1. Januar 2014 aus dem Fahrplan genommenen Verbindungen wieder bedient werden. Zusammen mit der Deutschen Bahn AG und den Fahrgastverbänden soll sie zudem ein neues Konzept für Nachtzugverkehr erarbeiten. Weiter soll die Bundesregierung die Besteuerung so verändern, dass der Mehrwertsteuersatz für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr nicht höher ist als derjenige im grenzüberschreitenden Luftverkehr.

Nachtzüge stellen auf weiten Strecken oft die einzige Möglichkeit für eine klimafreundliche Reise dar, schreibt die Fraktion. Die lange Reisezeit würde die gleiche Reise mit Tageszügen oft sehr unattraktiv machen, sodass als Alternative häufig nur der Flugverkehr bleibe. In Deutschland werde der Nachtzugverkehr, seit Jahren massiv vernachlässigt. Die Bahn habe deutlich zu wenig in diese Sparte investiert, heißt es in dem Antrag. (mik/06.02.2017)

Zeit: Mittwoch, 15. Februar 2017, 10.45 Uhr





