„Umgangsmehrbedarf“ für getrennt lebende Eltern abgelehnt

Weil Kinder, die in zwei Haushalten leben, einen höheren finanziellen Bedarf haben, sollen getrennt lebende Eltern, die Hartz IV beziehen, nach dem Willen der Linksfraktion einen „Umgangsmehrbedarf“ beziehen, wenn sie ihr Kind beide betreuen. Das sehen auch Grüne und SPD so - dennoch scheiterte Die Linke mit einem entsprechenden Antrag (18/10283) am Freitag, 10. März 2017, im Bundestag. Die Parlamentarier votierten mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen Linke und Grüne und folgten damit einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales (18/11434).

Linke: Bisherige Regelungen sind „wirklichkeitsfremd“

Katja Kipping, sozialpolitische Sprecherin der Linken, kritisierte die derzeitige Regelung, wonach der Regelsatz für getrennt lebende Eltern, die ihre Kinder beide betreuen, aufgeteilt werden muss. Dies führe in der Praxis dazu, dass „Leute, die jeden Cent umdrehen müssen“, den Aufenthalt der Kinder genau dokumentieren sollen - dies sei „total wirklichkeitsfremd“. Fahrkosten und Kommunikationskosten seien in diesen Fällen höher als bei gemeinsam lebenden Familien, zudem bräuchten Kinder in der Praxis viele Dinge - etwa Gummistiefel, Badehosen oder Turnschuhe - doppelt, weil man ihnen nicht zumuten könne, alles beim Wechsel mitnehmen zu müssen. Daher solle in diesen Fällen ein pauschaler Mehrbedarf gezahlt werden.



Kipping kritisierte heftig, dass Abgeordnete der Unionsfraktion in der letzten Debatte zu diesem Thema von einem „Versagen“ getrennter Eltern gesprochen hätten - die einzigen, die hier versagen würden, seien die Fraktionen der Koalition.

Grüne: Antrag der Linken ist richtig

Lob für den Antrag der Linken kam von den Grünen. So sagte der sozialpolitische Sprecher der Fraktion, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, der Vorschlag, einen pauschalen Umgangsmehrbedarf in Höhe von 50 Prozent des Regelsatzes einzuführen, sei „einfach und unbürokratisch“ und damit „der richtige Weg“.



Für die Verhinderung von Kinderarmut müsse noch deutlich mehr getan werden. So fordere seine Fraktion eine einkommensunabhängige Kindergrundsicherung, eine einkommensabhängige Erhöhung des Kindergeldes und eine Neuberechnung und Anhebung der Kinderregelsätze.

SPD: Unterstützung für Eltern kann noch kommen

Einen Umgangsmehrbedarf sieht grundsätzlich auch die SPD. Seine Fraktion fordere einen solchen in drei Stufen, sagte Markus Paschke - sei damit aber an der Union gescheitert. Dem Linken-Vorschlag würden die Sozialdemokraten dennoch nicht zustimmen, weil die vorgeschlagene Pauschalisierung „neue Ungerechtigkeiten“ bringen würde.



Es mache einen Unterschied, ob ein Elternteil das Kind einen oder 15 Tage im Monat betreue. Paschke sagte, man könne das grundsätzliche Ziel „noch in dieser Legislatur“ gemeinsam mit allen Fraktionen umsetzen, die SPD werde dabei „nicht lockerlassen“.

CDU/CSU: Mehrbedarf individuell prüfen

Für die Unionsfraktion verwies Christel Voßbeck-Kayser darauf, dass es bereits geltende Praxis sei, Mehrbedarf etwa für Fahrtkosten nach „individueller Betrachtung“ zu erstatten - im Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) sei der grundsätzliche Mehrbedarf von Alleinerziehenden abgebildet.



Ihre Fraktion aber verfolge einen anderen Ansatz als die Linke: CDU/CSU setzten auf „Hilfe zur Selbsthilfe“ und würden sich darauf konzentrieren, Anreize zu schaffen, damit Alleinerziehende nicht dauerhaft abhängig von sozialen Transferleistungen seien. (suk/10.03.2017)