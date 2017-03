Die Bundesregierung soll trilaterale Partnerschaften in der Asean-Region stärken und dabei deutsches Know-how nutzen. Das fordern die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD in einem Antrag (18/10651), den der Bundestag am Donnerstag, 15. Dezember 2016, zur federführenden Beratung an den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung überwiesen hat. Die Reden wurden zu Protokoll gegeben.

Zehn Staaten mit rund 600 Millionen Einwohnern

Die Asean ist eine internationale Organisation südostasiatischer Staaten mit Sitz in Jakarta (Indonesien), die 1967 von Thailand, Indonesien, Malaysia, den Philippinen und Singapur gegründet wurde. Heute gehören ihr zehn Staaten mit insgesamt rund 600 Millionen Einwohnern an.



Bei trilateralen Partnerschaften in der Entwicklungszusammenarbeit setzen in der Regel ein etabliertes Geberland, ein Schwellenland und ein sogenanntes Entwicklungsland gemeinsam geplante, finanzierte und implementierte Kooperationsprojekte um. (nal/15.12.2016)