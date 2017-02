Um einen „wettbewerblichen Rahmen im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung der Märkte“ zu schaffen, will die Bundesregierung das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen novellieren (18/10207). Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat der Bundestag am Donnerstag, 10. November 2016, nach der ersten Lesung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen.



Zentrales Ziel ist es laut Regierung, Innovationsanreize durch Wettbewerb zu setzen und zu erhalten sowie faire Wettbewerbsbedingungen abzusichern. So sehe die Novelle unter anderem vor, dass das Bundeskartellamt künftig Phänomene wie Netzwerk- und Skaleneffekte oder den Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten bei der Prüfung der Marktbeherrschung von Unternehmen ausdrücklich berücksichtigen könne.

Rechtslücken sollen geschlossen werden



Darüber hinaus schließe sie bestehende Rechtslücken bei der Verantwortlichkeit von Muttergesellschaften und Rechtsnachfolgern für Kartellverstöße von Tochtergesellschaften bzw. von erworbenen Unternehmen und setze die EU-Richtlinie 2014/104/EU zum Kartell-Schadensersatz in deutsches Recht um.

Ebenfalls erstmals im Bundestag beraten und an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur federführenden Beratung überwiesen wird das von der Bundesregierung als Unterrichtung (18/7508) vorgelegte Sondergutachten der Monopolkommission gemäß Paragraf 44 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.



Defizite bei der Durchsetzung des Kartellrechts



Darin kommt die Kommission zu dem Schluss, dass es in der Praxis der Kartellbehörden Regelungs- und Durchsetzungsdefizite gebe, und erinnert an das so genannte Wurstkartell. Im Sommer 2014 hatte das Bundeskartellamt wegen illegaler Preisabsprachen Bußgelder in Höhe von 338 Millionen Euro gegen 21 Wursthersteller sowie 33 verantwortlich handelnde Personen festgesetzt.

Ein Unternehmen habe versucht, sich der Haftung durch Löschung der betroffenen Firmen aus dem Handelsregister zu entziehen. Die Löschung solcher Gesellschaften aus dem Handelsregister könne in bestimmten Fällen dazu führen, dass eine nach deutschem Bußgeldrecht festgesetzte Geldbuße gegenüber einem Unternehmen nicht mehr eingetrieben werden könne, schreibt die Kommission.



Auch in anderen Verfahren habe das Kartellamt hohe Bußgelder nicht durchsetzen können. Außerdem gebe es Anhaltspunkte, dass Defizite in der Durchsetzung des europäischen Kartellrechts in Deutschland bestehen.



Anträge der Opposition

In erster Lesung mitberaten wurde zudem ein Antrag der Fraktion „Die Linke (18/10240), in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die sogenannte Ministererlaubnis im Kartellrecht abschafft und stattdessen dem Parlament die Befugnis einräumt, eine Fusionserlaubnis zu erteilen. Auch diesen Antrag überwies der Bundestag zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie.



Schließlich lehnte der Bundestag mit Koalitionsmehrheit bei Enthaltung der Linken einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (18/8078) ab, in dem sich die Fraktion für mehr Transparenz und demokratische Kontrolle bei der Ministererlaubnis einsetzt. Dazu hatte der Wirtschaftsausschuss eine Beschlussempfehlung vorgelegt (18/10279).



Die Grünen wollten unter anderem, dass der Wirtschaftsminister die Ministererlaubnis, mit der ein gegensätzliches Votum des Bundeskartellamtes aufgehoben wird, detailliert begründen muss. Das aktuelle Ministererlaubnisverfahren zum Zusammenschluss von Edeka und Kaiser's Tengelmann offenbare die Schwächen des Verfahrens, so die Grünen. (nal/10.11.2016)