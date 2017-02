Grüne: Öffentliches Vermögen ehrlich bilanzieren

Eine nachhaltige Ausrichtung der Haushaltspolitik des Bundes fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag (18/11188), der am Donnerstag, 9. März 2017, ab 14.15 Uhr erstmals im Bundestag beraten wird. Nach 45-minütiger Debatte ist die Überweisung an den federführenden Haushaltsausschuss vorgesehen.



Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

„Wertverluste müssen kompensiert werden“

In der Vorlage wird die Bundesregierung aufgefordert, die Haushaltspolitik des Bundes nachhaltig auszurichten und die Haushaltsregeln zu modernisieren. Die Entwicklung des Bundesvermögens müsse vollständig erfasst und Wertverluste im Bundeshaushalt müssten kompensiert werden, fordern die Grünen.

Zur Begründung ihrer Initiative führt die Fraktion an, die aktuelle Nullverschuldung werde getragen von guten Steuereinnahmen, niedriger Arbeitslosigkeit und den historisch niedrigen Zinsen. Sie stelle keine haushaltspolitisch strukturelle Leistung dar. Zudem gründe sie auf dem Wertverzehr des öffentlichen Vermögens, urteilen die Grünen.



Beleg dafür sei, dass die Investitionsquote des Bundeshaushalts seit Jahren stagniere und damit auf einem zu niedrigen Niveau liege. Außerdem werde die abnehmende Qualität der Infrastruktur nicht bilanziert. Eine kaufmännische Abschreibung finde nicht statt. „Damit fehlt eine ehrliche und transparente Übersicht über die wahre Vermögenssituation und Vermögensentwicklung des Bundes“, heißt es in dem Antrag. (hau/23.02.2017)