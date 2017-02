Regierungserklärung der Bundeskanzlerin zum EU-Gipfel

Mit der Abgabe einer 20-minütigen Regierungserklärung durch Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) zum Europäischen Rat am 9. und 10. März 2017 in Brüssel beginnt um 9 Uhr der Sitzungstag am Donnerstag, 9 März 2017. Themen bei dem Treffen der führenden Politiker der EU werden vor allem die Wirtschaft, die Sicherheitspolitik und die Außenbeziehungen sein. An die Regierungserklärung der Kanzlerin schließt sich eine 85-minütige Aussprache an. (hau/23.02.2017)

Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.