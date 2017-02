Strafverfahren sollen praxistauglicher gestaltet werden

Die erste Beratung zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines „Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ steht am Donnerstag, 9. März 2017, ab 13.30 Uhr auf der Tagesordnung. Nach 45-minütiger Debatte soll die Vorlage zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen werden.

Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Erscheinungspflicht für Zeugen bei der Polizei

In dem Entwurf ist die Anpassung strafprozessualer Vorschriften an geänderte Rahmenbedingungen vorgesehen. Einzeländerungen soll es in den Bereichen Verfahrensvereinfachung und Verfahrensbeschleunigung geben.



Dabei geht es unter anderem um eine Erscheinungspflicht für Zeugen bei der Polizei, Nötigung als Privatklagedelikt, die Unterbindung von Verzögerungen im Befangenheitsrecht, Fristsetzungsmöglichkeiten bei Beweisanträgen, Detailänderungen im Revisionsverfahrensrecht und um die Besetzung der Strafvollstreckungskammern. (hau/23.02.2017)