Die Bundesregierung plant Änderungen im Waffenrecht. Ein dazu vorgelegter Gesetzentwurf (18/11239) steht am Donnerstag, 9. März 2017, ab zwei Uhr nachts auf der Tagesordnung des Bundestages und soll nach halbstündiger Aussprache zur weiteren Beratung an den federführenden Innenausschuss überwiesen werden.



Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Aufbewahrung von Schusswaffen

Mit der Neuregelung sollen laut Bundesregierung die Anforderungen an die Aufbewahrung von Schusswaffen von Verweisen auf überholte technische Normen bereinigt werden. Zugleich werde das Sicherheitsniveau angehoben und an aktuelle technische Standards angepasst. Den Interessen der Besitzer von Sicherheitsbehältnissen, die nicht den künftigen Standards entsprechen, werde durch eine Besitzstandsregelung Rechnung getragen, heißt es in der Vorlage.



Strafverzichtsregelung für den illegalen Waffenbesitz



Zudem werde eine befristete Strafverzichtsregelung für den illegalen Besitz von Waffen und Munition vorgesehen, um die Zahl illegal zirkulierender Waffen zu verringern, heißt es weiter.



Für den illegalen Erwerb und Besitz von Waffen und Munition ist laut der Vorlage Straffreiheit vorgesehen, wenn Waffen und Munition innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einer zuständigen Behörde oder Polizeidienststelle überlassen werden. (hau/07.03.2017)