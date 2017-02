Fachgespräch zur Bildung in den sogenannten MINT-Fächern

Die Bildung in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (sogenannte MINT-Fächer) in Deutschland beschäftigt den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung am Mittwoch, 8. März 2017, in einem öffentlichen Fachgespräch. Die Sitzung unter Vorsitz von Patricia Lips (CDU/CSU) beginnt um 9.30 Uhr im Sitzungssaal 1.302 des Jakob-Kaiser-Hauses in Berlin und dauert zweieinhalb Stunden.

Das Fachgespräch wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zum Thema liegen dem Ausschuss ein Anträge von CDU/CSU und SPD (18/11164) sowie von Bündnis 90/Die Grünen (18/11179) vor. Die Koalitionsfraktionen wollen, dass die „MINT-Bildung als Grundlage für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für die Teilhabe an unserer von Wissenschaft und Technik geprägten Welt“ gefördert wird.

Antrag von CDU/CSU und SPD

Union und SPD fordern die Förderung von naturwissenschaftlicher Kompetenz von der frühkindlichen Bildung über die Schule, die berufliche Bildung sowie die Hochschule bis hin zur berufsbegleitenden Weiterbildung, denn "kein Talent soll verloren gehen". MINT-Bildung lege einen Grundstein für einen reflektierten Umgang mit technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen.

Derzeit fehlt aus Sicht der Koalition ein strategisches Gesamtkonzept zum Thema MINT-Bildung. Die Fraktionen fordern Bund und Länder auf, sich mit den maßgeblichen Akteuren im MINT-Bereich an einen Tisch zu setzen mit dem Ziel, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit nach zuverlässigen und nachhaltigen Wegen zu suchen, um die MINT-Bildung flächendeckend, systematisch und nachhaltig im Lebenslauf der Heranwachsenden zu adressieren.

Dabei sollten institutionelle und außerinstitutionelle Angebote sinnvoller miteinander verzahnt werden, heißt es in dem Antrag. Es gelte, einmal gewecktes Interesse wachzuhalten und weitere Optionen aufzuzeigen.

Antrag der Grünen

Die Grünen treten in ihrem Antrag für ein „gerechtes und innovatives Deutschland 2030“ ein. Aus den Ergebnissen der Pisa-Studie 2015 solle „endlich die richtige Bildungsoffensive“ erarbeitet werden. Solange die Verfassung eine echte Kooperation von Bund und Ländern in Bildungsfragen noch nicht ermögliche, solle die Regierung die Qualitätsoffensive Lehrerbildung in der zweiten Förderrunde stärker auf individuelles Fördern und produktives Umgehen mit Verschiedenheit ausrichten. Dazu müsse auch das Vermitteln von Selbstlernkompetenzen gestärkt werden, da das lebensbegleitende Lernen in der digitalen Welt zukünftig immer stärker zeit- und ortsunabhängig stattfinden werde.

Die Länder sollten dabei unterstützt werden, heißt es weiter, mit multiprofessionellen Teams an allen Schulen auf die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Kinder und Jugendlichen und ihre individuellen Lern- und Lebensbedürfnisse besser eingehen zu können. (vom/27.02.2017)

Zeit: Mittwoch, 8. März 2017, 9.30 bis 12 Uhr

Ort: Berlin, Jakob-Kaiser-Haus, Sitzungssaal 1.302

