Mukoviszidose-Patienten und Pauschalreiserecht

Zwei Petitionen stehen auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses am Montag, 6. März 2017, im Europasaal 4.900 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin. Ab 12 Uhr wird unter Vorsitz von Kersten Steinke (Die Linke) über die Forderung diskutiert, durch rechtliche Regelungen eine Struktur zu schaffen, die die medizinische Versorgung der Mukoviszidose-Patienten und ihre ausreichende Finanzierung bundesweit einheitlich und nachhaltig absichert. Das Reisevertragsrecht steht ab 13 Uhr im Mittelpunkt des Interesses. In der zu beratenden Petition wird der Stopp der Umsetzung einer EU-Richtlinie über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen gefordert.

Petition zur Versorgung von Mukoviszidose-Patienten

Winfried Klümpen, Sprecher der Geschäftsführung des Vereins Mukoviszidose e.V., warnt in seiner Petition: „Deutschlandweit fehlen gesicherte Strukturen für die ambulante medizinische Versorgung von Mukoviszidose-Patienten.“ Mukoviszidose ist eine angeborene, nicht heilbare, aber behandelbare Stoffwechselerkrankung, die dazu führt, dass in vielen Organen des Körpers ein sehr zäher Schleim produziert wird, der eine Reihe lebenswichtiger Organe verstopft.

Vor allem für erwachsene Patienten sei die Situation schwierig, heißt es in der Petition. Benötigt würde eine ausreichende Anzahl von multimodalen, auf Mukoviszidose spezialisierten Fachzentren für Erwachsene – mit Ärzten, Psychologen, einem Sozialdienst, in Mukoviszidose geschulten Physiotherapeuten und Ernährungstherapeuten. Obwohl inzwischen die Mehrheit der Betroffenen das Erwachsenenalter erreicht habe, würden noch immer 35 Prozent der Erwachsenen in der Pädiatrie (Kinderheilkunde) behandelt.

„Behandlung wird nicht ausreichend vergütet“

Dass diese Situation für die erwachsenen Betroffenen unzumutbar sei, zeige das Beispiel einer großen Mukoviszidose-Ambulanz, schreibt der Petent. Über viele Jahre hinweg seien die Patienten dort in der Kinderklinik therapiert worden – auch über das 18. Lebensjahr hinaus. Nach einem Beschluss des Zulassungsausschusses könne die Klinik die Behandlung der Erwachsenen in der Kinderklinik aber nicht mehr abrechnen. In der Erwachsenmedizin würden jedoch keine neuen Patienten aufgenommen. „Die betroffenen Patienten wissen nun nicht, wo sie behandelt werden sollen und müssen teils lange Wege in Kauf nehmen. Dies ist für ihren Gesundheitszustand bedenklich“, heißt es in der Vorlage.

Aufgrund der nicht ausreichenden Vergütung der Mukoviszidose-Behandlung könne eine solche Situation deutschlandweit auftreten, warnt Petent Klümpen und verweist auf eine Studie, wonach eine Vergütungspauschale von etwa 500 Euro pro Patient und Quartal notwendig wäre, um den besonderen medizinischen Bedarf dieser Patienten abzudecken. Die Studie zeige weiter, dass die gesetzlichen Krankenkassen nur knapp 52 Prozent der den Kliniken durch die Behandlung entstehenden Kosten vergüten würden.

Petition zu rechtlichen Änderungen bei Pauschalreisen

Vor einer eklatanten Verschlechterung der Situation für Verbraucher bei der Buchung von Reisen warnt die Petentin Marija Linnhoff, Reisebürobesitzerin in Iserlohn. Verbraucher würden durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung einer EU-Richtlinie über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (18/10822) deutlich schlechter gestellt als in der bisherigen Regelung, heißt es in ihrer Petition.



Nach der neuen Richtlinie könne bis zu 20 Tage vor Reiseantritt ein Mehrpreis von bis zu acht Prozent für gestiegene Kerosinkosten, geänderte Wechselkurse und Ähnliches berechnet werden, wobei der Reiseveranstalter nicht beweisen müsse, dass die Kosten tatsächlich gestiegen sind, kritisiert die Petentin.

Haftungsrisiken bei der Vermittlung verbundener Reiseleistngen

Die Richtlinie berge aber auch die Gefahr inakzeptabler Haftungsrisiken bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen in sich. Bei der geplanten Inanspruchnahme von Reisebüros statt Reiseveranstaltern im Reklamationsfall habe das Reisebüro möglicherweise den entstandenen Schaden zu tragen. „Das Reisebüro haftet, obwohl es kein Vertragsverhältnis mit den jeweiligen Leistungsträgern unterhält und daher auch keine vertraglichen Rückgriffsmöglichkeiten bei einer Inanspruchnahme von Reisenden hat“, heißt es in der Eingabe.

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhalten alle Petenten die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu den Themen befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen abgeben. (hau/24.02.2017)