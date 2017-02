Mit dem Gesetzentwurf des Bundesrates zur Verbesserung der Beistandsmöglichkeiten unter Ehegatten und Lebenspartnern in Angelegenheiten der Gesundheitssorge und in Fürsorgeangelegenheiten beschäftigt sich der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz am Mittwoch, 8. März 2017, in einer öffentlichen Anhörung. Die Sitzung unter Leitung von Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) beginnt um 15.30 Uhr im Sitzungssaal 2.600 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

„Gesetzliche Annahme der Bevollmächtigung“

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, dass eine „gesetzliche Annahme der Bevollmächtigung“ zwischen Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern für den Fall geschaffen werden soll, dass der vertretene Ehegatte oder Lebenspartner weder in einer Vorsorgevollmacht etwas anderes bestimmt hat noch einen entgegenstehenden Willen geäußert hat. Der Ehegatte oder Lebenspartner soll dabei denselben Bindungen unterliegen wie ein ausdrücklich Vorsorgebevollmächtigter. Ein der Vertretung durch den Partner entgegenstehender Willen soll als Widerspruch in das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer eingetragen werden können, heißt es in dem Gesetzentwurf weiter.

Zur Begründung heißt es, Ehegatten und Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft könnten derzeit weder Entscheidungen über medizinische Behandlungen für ihren nicht mehr selbst handlungsfähigen Partner treffen noch diesen im Rechtsverkehr vertreten, solange sie nicht als rechtliche Betreuer ihres Partners bestellt werden oder von ihm durch eine Vorsorgevollmacht bevollmächtigt worden sind.

Wenn die Vorsorgevollmacht fehlt

Die Vorsorgevollmacht sei ein wichtiges Instrument, um selbstbestimmt darüber entscheiden zu können, wer im Falle des Verlustes der eigenen Handlungsfähigkeit handeln und entscheiden soll. Der Gedanke, eine Vorsorgevollmacht zu erteilen, werde aber gerade in jüngeren Jahren nicht selten verdrängt oder „auf später“ verschoben.

Besonders in der ersten Zeit nach einem Unfall oder einer unerwarteten schweren Krankheit könne es für Betroffene und Angehörige eine zusätzliche Belastung bedeuten, wenn erst ein gerichtliches Verfahren auf Betreuerbestellung erforderlich ist, um dem Ehegatten oder Lebenspartner auch in rechtlicher Hinsicht beistehen zu können. Untersuchungen zeigten, so der Bundesrat, dass die meisten Bürger ihre Angelegenheiten bei eigenem Unvermögen von ihrem Partner erledigt wissen wollten. Auch gingen die meisten Bürger davon aus, dass ihr Partner sie in diesem Fall auch vertreten darf. (vom/27.02.2017)

Zeit: Mittwoch, 8. März 2017, 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.600

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32430, Fax: 030/227-36081, E-Mail: rechtsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.