Abgas-Ausschuss befragt CARB-Chefin Mary Dolores Nichols

Der Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages kehrt kurz vor Abschluss seiner Vernehmungen an den Ursprung des Dieselskandals in den USA zurück. Dazu will der Ausschuss unter Vorsitz von Herbert Behrens (Die Linke) am Montag, 6. März 2017, ab 18 Uhr im Sitzungssaal E 800 des Berliner Paul-Löbe-Hauses die Chefin der kalifornischen Umweltbehörde CARB, Mary Dolores Nichols, befragen. Die 71-Jährige soll per Videokonferenz aussagen.

"Queen of Green"

Nichols war 2007 vom damaligen Gouverneur Arnold Schwarzenegger an die Spitze des California Air Resources Board (CARB) berufen worden. Den Posten hatte sie zuvor bereits von 1979 bis 1983 inne. Unter US-Präsident Bill Clinton war sie in der US-Umweltbehörde EPA tätig. Die Behördenchefin wird oft auch als "Queen of Green" genannt, sie verwendet die Bezeichnung selbst in ihrem Twitter-Account. 2013 führte das "Time"-Magazine sie unter den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Erde. Der kalifornische Automarkt ist der größte in den USA, mehr als zehn Prozent der US-weit zugelassene Auto fahren im "Sonnenschein-Staat". Kalifornien setzt zugleich viele Umweltstandards für andere Bundesstaaten und Bundesgesetze.

Die Umweltforscher-Organisation ICCT war den auffälligen Abgaswerten von Volkswagen in den USA auf die Spur gekommen. Die Wissenschaftler stellten zusammen mit Experten der Universität West Virginia fest, dass die Modelle Jetta und Passat auf dem Prüfstand die Stickoxid-Grenzwerte einhielten, sie aber auf der Straße um ein Vielfaches überschritten. EPA und CARB gingen den Hinweisen nach. VW sprach von einem Softwarefehler und rief rund 500.000 Fahrzeuge zurück.



VW räumte Verstoß ein

Anschließende Überprüfungen durch die CARB brachten jedoch keine zufriedenstellenden Verbesserungen. Am 18. September 2015 kam durch die Mitteilung der EPA (notice of violation), dass VW gegen die Luftreinhaltungsvorschriften verstoßen habe, die Affäre ins Rollen. Es stand die Gefahr im Raum, keine Zulassungen für die Fahrzeuge des Modelljahrgangs 2016 zu bekommen, VW räumte den Verstoß schließlich ein.

Interessieren dürfte sich der Ausschuss auch für Details einer Begegnung von Nichols mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor fast sieben Jahren. Am 14. April 2010 traf Merkel bei einer US-Reise den kalifornischen Gouverneur Schwarzenegger. Bei dem Gespräch war auch Nichols dabei. Sie erinnerte sich später in der "Wirtschaftswoche", Schwarzenegger habe mit der Kanzlerin über Klimafragen reden wollen.



Merkels Intervention bei Schwarzenegger

Die Kanzlerin sei aber umgehend auf das Thema Diesel zu sprechen gekommen und habe sich über die strengen Standards für Dieselautos beschwert, was den deutschen Herstellern schade. Es sei für sie überraschend gewesen, dass die Kanzlerin überhaupt etwas über die spezifischen Stickoxidprobleme deutscher Autohersteller gewusst habe, sagte Nichols der Zeitschrift. Auch habe sie eine ähnliche Intervention eines Politikers gegen die kalifornischen Umweltgesetze weder zuvor noch später erlebt.

Vertreter des Kanzleramtes, die bereits Zeugen im Ausschuss waren, hatten sich zu dem Treffen nicht geäußert. Der Referatsleiter Verkehr im Kanzleramt, Dirk Pung-Jakobsen, verwies auf die Vertraulichkeit des Gesprächs. Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU), damals noch nicht in dieser Funktion, sagte im Dezember, er sei bei Merkels Begegnung mit Schwarzenegger nicht anwesend gewesen und habe keine Informationen dazu. Die Kanzlerin soll dem Ausschuss auch selbst noch Rede und Antwort stehen.

Ferdinand Piëch will nicht aussagen

Befragen wollte der Ausschuss am 6. März auch den früheren VW-Vorstandsvorsitzenden Ferdinand Piëch. Der VW-Großaktionär hatte dies jedoch abgelehnt. Als österreichischer Staatsbürger muss er nicht vor dem Gremium erscheinen. Piëch hatte mit Aussagen für Aufsehen gesorgt, er habe vier Aufsichtsräte schon im Frühjahr 2015 über den Dieselbetrug in den USA unterrichtet.



Diese wiesen den Vorwurf zurück, darunter auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der am 16. Februar im Ausschuss aussagte. Auch der damalige Vorstandschef Martin Winterkorn will von dem Betrug erst Mitte September 2015 erfahren haben. (stu/27.02.2017)

Zeit: Montag, 6. März 2017, 18 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 800

Interessierte Besucher können sich im Sekretariat des Untersuchungsausschusses unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden (E-Mail: 5.ua@bundestag.de, Fax: 030/227-36123). Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Geladene Zeugin