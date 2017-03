Mit einem Antrag der Fraktion Die Linke unter dem Titel „Prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft wirksam bekämpfen“ (18/11597) befasst sich das Parlament am Donnerstag, 23. März 2017, ab 18 in einer halbstündigen Debatte. Zur weiteren Beratung wird die Vorlage danach in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung soll der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung übernehmen. (22.03.2017)

