Über einen Entwurf eines Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht berät das Parlament am Donnerstag, 23.März 2017, ab 11.50 Uhr in erster Lesung. Für die Debatte steht rund eine Stunde zur Verfügung. Im Anschluss wird der Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen. Die Federführung soll der Innenausschuss übernehmen.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Abschiebung abgelehnter Asylbewerber erleichtern

Mit dem Gesetz will die Bundesregierung die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber erleichtern. Darüber hinaus soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) weitere Befugnisse zur Feststellung der Identität von Asylsuchenden erhalten. Etwa dann, wenn der Antragsteller keine gültigen Ausweispapiere vorlegt.



In diesem Falle soll das BAMF künftig die Herausgabe von Mobiltelefonen und anderen Datenträger verlangen und diese auswerten können. (sas/13.03.2017)