Abschließende Beratungen ohne Aussprache

Aufbewahrung notarieller Unterlagen: Über einen von der Bundesregierung eingereichten Gesetzentwurf „zur Neuordnung der Aufbewahrung von Notariatsunterlagen und zur Einrichtung des Elektronischen Urkundenarchivs bei der Bundesnotarkammer" (18/10607) entscheidet der Bundestag auf Grundlage einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (18/11636). Mit dem Gesetz will die Bundesregierung etwas dagegen tun, dass die Räumlichkeiten zur Aufbewahrung notarieller Unterlagen aus den Nähten platzen. Hintergrund ist, dass nach geltendem Recht notarielle Urkunden und andere Notariatsunterlagen zwischen fünf und 100 Jahren – in bestimmten Fällen sogar unbefristet – aufbewahrt werden müssen. Jährlich kommen nach Angaben der damit befassten Stellen rund sieben Millionen Urkunden hinzu. Wie die Bundesregierung in der Begründung des Gesetzentwurfs schreibt, stoßen damit sowohl die Notariate als auch die in vielen Fällen für die Aufbewahrung zuständigen Amtsgerichte an die Grenzen ihrer räumlichen Möglichkeiten. Dieses Problem will die Bundesregierung durch die Umstellung auf eine elektronische Speicherung solcher Dokumente lösen. Die Datenbank dafür soll von der Bundesnotarkammer eingerichtet und geführt werden. Sie soll die langfristige elektronische Verwahrung von Notariatsunterlagen gewährleisten. Das vorgelegte umfangreiche Gesetzeswerk soll die damit verbundenen Einzelheiten regeln.

Änderung der Außenwirtschaftsverordnung: Abgestimmt wird über die Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses (18/11214), die siebte Verordnung der Bundesregierung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung (18/10829, 18/10924 Nr. 2.2) nicht aufzuheben.Die Bundesregierung will mit der Verordnung die vom Rat der Europäischen Union beschlossene Aufhebung des UN-Waffenembargos gegen die Elfenbeinküste und Liberia umsetzen. Vorgesehen ist auch, den gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit dem Al-Qaida-Netzwerk in Verbindung stehen, bestehenden Waffenembargos auf Mitglieder der Terrororganisation IS auszuweiten. Außerdem wird klargestellt, dass die geltenden Waffenembargobestimmungen "keine Anwendung finden auf Güter, die von deutschen Behörden im Rahmen einer dienstlichen Verwendung im eigenen Gewahrsam verbleibend mitgeführt werden". Geregelt wird außerdem, dass Rüstungsgüter, die dem Eigenschutz von Auslandsvertretungen oder bestimmter internationaler Organisationen und Einrichtungen dienen, den geltenden Waffenembargos nicht unterliegen.

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen: Auf Empfehlung des Rechtsausschusses (18/11638) stimmt der Bundestag über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung (18/11140) ab, mit dem die innerstaatlichen Voraussetzungen für die Überstellung von Tatverdächtigen zwischen den EU-Staaten und den am Schengen-System teilnehmenden Staaten Norwegen und Island geschaffen werden sollen. Grundlage ist ein Übereinkommen vom 28. Juni 2006 zwischen der Europäischen Union einerseits sowie der Island und Norwegen andererseits über das Übergabeverfahren. Mit der vorgeschlagenen "Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen" werden "die Verpflichtungen aus dem Übereinkommen ins innerstaatliche Recht umgesetzt und das Auslieferungsverfahren mit den Schengen-assoziierten Staaten Island und Norwegen an das bereits eingeführte Verfahren gegenüber Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Grundlage des Europäischen Haftbefehls angeglichen", schreibt die Bundesregierung.

Beschlüsse zu Petitionen: Zur Abstimmung stehen ferner sechs Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu den Sammelübersichten 416 bis 421 mit Petitionen von Bürgern, die beim Petitionsausschuss eingegangen sind (18/11422, 18/11423, 18/11424, 18/11425, 18/11426, 18/11427). Darunter befindet sich auch eine Eingabe mit der Forderung, dass die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet werden, auch für Jungen die Kosten für die Impfung gegen humane Papillomviren (HPV-Impfung) zu übernehmen. Zur Begründung verweist der Petent unter anderen darauf, dass in der jetzigen Handhabung, wonach die HPV-Impfung nur bei Mädchen im Alter von 9 bis 14 Jahren eine Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen ist, die rechtliche Gleichbehandlung der Geschlechter nicht gegeben sei.

HPV-Schutzimpfung auch für Jungen?

Die in der Sitzung des Petitionsausschusses am 8. März 2017 verabschiedete Beschlussempfehlung sieht nun vor, die Petition dem Bundesministerium für Gesundheit „als Material“ zu überweisen, „soweit es um eine schnelle Umsetzung der HPV-Schutzimpfung für Jungen geht“. Den Verfahrensgrundsätzen des Petitionsausschusses zufolge bedeutet dies, dass die Bundesregierung die Petition „in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen, Verordnungen oder anderen Initiativen oder Untersuchungen einbeziehen soll“.

Wie der Petitionsausschuss in der Begründung zu seiner Beschlussempfehlung schreibt, ist die Ungleichbehandlung von Jungen und Mädchen im Fall der HPV-Impfung sachlich gerechtfertigt. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) habe sich auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut (Stiko) für eine Schutzimpfung gegen HPV bei Mädchen, nicht jedoch bei Jungen ausgesprochen. Die Stiko empfehle die HPV-Impfung vor allem „zur Reduktion der Krankheitslast durch Gebärmutterhalskrebs“, heißt es in der Vorlage. Daraus ergebe sich die unterschiedliche Behandlung der Geschlechter.

„Entscheidung nicht kurzfristig zu erwarten“

Zutreffend seien jedoch auch die Ausführungen des Petenten, wonach die Impfung Jungen und Mädchen auch vor weiteren durch HPV verursachten Krankheiten schützt. Zudem würde das Infektionsrisiko für die Mädchen auch dadurch „in einem gewissen Umfang“ gesenkt, dass Jungen Impfschutz besitzen. „Die Stiko hat in ihren Empfehlungen die Reduktion der Krankheitslast durch Gebärmutterhalskrebs jedoch zulässigerweise als das verfolgte Ziel bestimmt und die Impfung der Mädchen nach fachlichen Kriterien als ein dafür geeignetes Mittel bewertet“, schreibt der Petitionsauschuss.

Gleichzeitig weist er jedoch daraufhin, dass die Stiko im März 2016 beschlossen habe, die HPV-Impfung für Jungen zu prüfen. Insoweit werde das Anliegen fachlich in dem dafür bestehenden Expertengremium behandelt. Eine eventuelle positive Entscheidung der Stiko hätte dann der Vorlage zufolge auch eine darauf bezogene Richtlinienentscheidung des G-BA zur Folge. „Bedingt durch die komplexe Methodik, nach der die Stiko vorgeht, ist eine Entscheidung für oder gegen eine Impfung nicht kurzfristig zu erwarten“, schreibt der Petitionsausschuss, der die Petition - bezogen auf eine schnelle Umsetzung der HPV-Schutzimpfung für Jungen - zur Materialüberweisung empfiehlt. (vom/hau/23.03.2017)