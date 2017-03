In erster Lesung befasst sich der Bundestag am Donnerstag, 23. März 2017, ab 0.55 Uhr eine halbe Stunde lang mit dem von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf Blut- und Gewebezubereitung sowie Arzneimitteln für neuartige Therapien verbessern (18/11488). Anschließend soll die Vorlage zur Beratung an die Ausschüsse überwiesen werden. Die Federführung soll der Gesundheitsausschuss übernehmen.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Versorgung mit Blut- und Gewebezubereitungen

Mit dem geplanten Gesetz will die Bundesregierung die Versorgung mit Blut- und Gewebezubereitungen und Arzneimitteln für neuartige Therapien verbessern. Die bestehenden Vorschriften sollen daher an die aktuellen wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen angepasst werden. Zugleich ist laut Entwurf vorgesehen, die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und das Deutsche Hämophilieregisters gesetzlich zu verankern, sodass dem Entwurf zufolge Menschen mit Blutgerinnungsstörungen noch besser und sicherer versorgt werden können.



Nach Angaben der Regierung sollen bestimmte Vorschriften an die wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen angepasst werden. Zugleich werden Genehmigungsverfahren vereinfacht, damit spezielle Arzneimittel für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products /ATMP) wie Gen- oder Zelltherapeutika schneller verfügbar sind.

Gewebe- und Stammzellzubereitungen aus dem EU-Ausland

So soll die Versorgung mit Gewebe- und Stammzellzubereitungen aus dem EU-Ausland bei Versorgungsengpässen erleichtert werden. Geplant sind auch vereinfachte Genehmigungsverfahren, die nicht mehr von mehreren Behörden erteilt werden, sondern allein vom Paul-Ehrlich-Institut. Die Änderungen sollen mehr Transparenz bringen und die Sicherheitsstandards für Blut- und Gewebezubereitungen sowie Arzneimittel für neuartige Therapien weiter verbessern.

Das beim Paul-Ehrlich-Institut angesiedelte Deutsche Hämophilieregister wird zugleich auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Eingeführt werden Meldepflichten für die behandelnden Ärzte. Mit Einwilligung der Patienten sollen pseudonymisierte Diagnose- und Behandlungsdaten an das Register übermittelt werden. Die Daten sollen für die Grundlagenforschung genutzt werden. (sas/pk/13.03.2017)