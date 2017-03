Im Mittelpunkt einer einstündigen Debatte, die am Freitag, 24. März 2017, um 10.05 Uhr beginnt, stehen die „Demografiepolitische Bilanz der Bundesregierung zum Ende der 18. Wahlperiode“ (18/11145), die dem Bundestag als Unterrichtung vorliegt, sowie ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Gemeinsam für ein gutes Morgen – Den demografischen Wandel gestalten“ (18/11606). Beide Vorlagen sollen nach der Aussprache im Plenum in die Ausschüsse überwiesen werden. Die federführende Beratung des Berichts soll der Innenausschuss übernehmen. Noch offen ist, welcher Ausschuss die federführende Beratung des Grünen-Antrags übernimmt. Abschließend berät das Plenum über einen weiteren Antrag der Grünen, in dem die Fraktion fordert, die Teilhabe älterer Menschen zu stärken (18/9797). Der Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend hat dazu eine Beschlussempfehlung (18/11645) vorgelegt.

Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Änderung der demografischen Lage

In ihrer Bilanz führt die Bundesregierung aus, dass sich die demografische Lage in Deutschland in jüngster Zeit verändert. Dazu beigetragen habe vor allem das Migrationsgeschehen der vergangenen zwei Jahre. Allein im Jahr 2015 seien netto 1,139 Millionen Menschen zugewandert. Dabei handele es sich „um die höchsten Zuwanderungszahlen seit Beginn der Registrierung im Jahr 1950“. Für 2016 sei mit einem geringeren Wanderungsüberschuss zu rechnen. Der Zuwanderungsüberschuss der vergangenen Jahre hat laut Bericht dafür gesorgt, dass die Bevölkerungszahl gestiegen ist, „obwohl die natürliche Bevölkerungsbilanz negativ war“.



Ende 2015 lebten danach in Deutschland 82,2 Millionen Menschen und damit fast zwei Millionen mehr als noch 2011. Da ein Großteil der Zugewanderten vergleichsweise jung sei, sei auch die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 20 bis 64 Jahren seit 2011 gestiegen (plus 881.000). Trotz der hohen Zuwanderung vor allem junger Menschen hat sich die Alterung der Bevölkerung den Angaben zufolge auch in den vergangenen Jahren fortgesetzt. Entfielen laut Bericht 2011 auf 100 Menschen im Alter von 20 bis 64 Jahren rund 34 Personen ab 65 Jahre, lag dieser Wert 2015 bereits bei 35 Personen.



Antrag der Grünen

Die Grünen fordern in ihrem Antrag (18/11606) die Bundesregierung auf, eine Strategie des „aktiven Alterns“ zu entwickeln und umzusetzen. So soll unter anderem ein Förderprogramm aufgelegt werden, das über altersgerechtes Wohnen, Weiterbildungsangebote und soziale Sicherung in Städten und Gemeinden informiert.



Zudem soll das Programm "Altersgerecht Umbauen" der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit Bundesmitteln in Höhe des tatsächlichen Bedarfs ausgestattet werden. Bis zum Jahr 2030 werde der Bedarf an barrierefreien Wohnungen auf drei Millionen steigen. Die Grünen fordern zudem, dass das Nahverkehrsangebot ausgebaut und konsequent barrierefrei gestaltet wird. (sas/22.03.2017)