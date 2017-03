Die Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung (18/11100), die dem Bundestag als Unterrichtung vorliegt, steht am Freitag, 24. März 2017, ab 13 Uhr im Mittelpunkt einer einstündigen Debatte im Plenum. Dann beraten die Abgeordneten auch über einen Antrag (18/10359) von Bündnis 90/Die Grünen, mit dem sich die Fraktion für die Stärkung der Wissenschaftsfreiheit einsetzt. Im Anschluss an die Debatte werden die Vorlagen zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen.

Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Stärkere internationale Ausrichtung gefordert

In ihrer Unterrichtung schreibt die Bundesregierung, dass das Bildungs-, Wissenschafts- und Innovationssystem Deutschlands stärker international ausgerichtet werden müsse. Vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung, wachsender Komplexität und notwendiger Nachhaltigkeit sei es notwendig, die internationale Zusammenarbeit weiter voranzutreiben, um im weltweiten Wettbewerb zu bestehen und zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen zu können.



Mit ihrer Internationalisierungsstrategie habe die Bundesregierung ihrer Meinung nach die Voraussetzungen dafür geschaffen .Deutschland übernehme so die Verantwortung für die Sicherung von Lebensqualität, Gesundheit und Wohlstand im Zeitalter der Globalisierung.



Antrag der Grünen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert die Bundesregierung auf, ihre Internationalisierungsstrategie in Wissenschaft und Forschung zu überarbeiten. Die Freiheit von Wissenschaftlern in Deutschland, wie auch in den Staaten mit denen Deutschland kooperiert, solle gefördert werden. Weltweit arbeiteten Forscher in vielfältigen Projekten grenzüberschreitend zusammenarbeiten auf der gemeinsamen Suche nach Erkenntnis. Die Wissenschaftsbeziehungen, die sie knüpften, würden Brücken zwischen Gesellschaften schlagen.



Doch in zahlreichen Ländern stünden diese Prinzipien unter Druck, heißt es im Antrag. Wissenschaftler würden entlassen, mit Arbeitsverbot belegt, bedroht, unter Hausarrest gestellt, inhaftiert oder gar getötet. In dieser Situation komme es nun darauf an, dass die Bundesregierung die internationale Stärkung der Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu einem zentralen Ziel ihrer Internationalisierungsstrategie mache. (sas/13.03.2017)