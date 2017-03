Anhörung zu Kohlendioxidausstoß und Kfz-Steuer

Die Kohlendioxidausstoß-Werte von neuen Personenkraftwagen sollen ab dem 1. September 2018 nach einem anderen Verfahren ermittelt werden. Dieser Stichtag soll auch für die Bemessung der Kraftfahrzeugsteuer gelten, heißt es in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur sechsten Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (18/11234). Die geplanten Änderungen sind am Montag, 20. März 2017, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses. Die Sitzung unter Leitung von Ingrid Arndt-Brauer (SPD) beginnt um 12 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eine Stunde.

Zur Anwendung kommt nach Regierungsangaben in Zukunft eine weltweit harmonisierte Testprozedur zur Ermittlung der Abgasemissionen leichter Kraftfahrzeuge („Worldwide harmonized light duty test procedure“ - WLTP). Ohne die Übernahme des neuen Verfahrens wäre eine sachgerechte, gleichmäßige Besteuerung nicht möglich, heißt es zur Begründung. (14.03.2017)

