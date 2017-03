Anhörung zu Krankenkassenbeiträgen von freiwillig Versicherten

Die Krankenkassenbeiträge für Selbstständige und freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung beschäftigen den Ausschuss für Gesundheit am Mittwoch, 22. März 2017, in einer öffentlichen Anhörung. Dazu liegen zwei Anträge der Linken vor. Die Sitzung unter Vorsitz von Dr. Edgar Franke (SPD) beginnt um 15.30 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert eine Stunde.

Antrag der Linken zu den Selbstständigen in der GKV

Für freiwillig versicherte Selbstständige in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) fordert die Fraktion Die Linke gerechte Krankenkassenbeiträge. Selbstständige könnten sich grundsätzlich privat versichern, aber auch freiwillig in der GKV. Insbesondere bei Vorerkrankungen bestehe aber oft keine Wahl, weil die Privatversicherung die Anträge ablehnen könne, heißt es in einem Antrag (18/9711) der Fraktion.

In der GKV würden bei Selbstständigen über sogenannte Mindestbeitragsbemessungen prozentual höhere Mindestbeiträge erhoben als bei Pflichtversicherten. Für viele Selbstständige mit geringem Einkommen stelle dies eine erhebliche Belastung dar.

Die Abgeordneten fordern in ihrem Antrag nun konkret, die Mindestbeitragsbemessung für freiwillig Versicherte Selbstständige in der GKV auf die Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 450 Euro abzusenken. Oberhalb der Grenze sollten einkommensabhängige Beiträge gelten.

Antrag der Linken zu den freiwillig Versicherten in der GKV

In ihrem zweiten Antrag (18/9712) verlangt die Fraktion gerechte Krankenkassenbeiträge für freiwillig Versicherte in GKV. Es bestünden Gerechtigkeitslücken, weil bei einem geringen Einkommen in der freiwilligen Versicherung ein höheres als das tatsächliche Einkommen angesetzt werde. Dadurch seien effektiv höhere Beitragssätze zu zahlen als bei einem durchschnittlich verdienenden freiwillig Versicherten.

In den Beitragsregelungen der freiwilligen gesetzlichen Versicherung gebe es im Gegensatz zur Pflichtversicherung sogenannte Mindestbemessungen. Dabei werde ein beitragspflichtiges Einkommen als Grundlage angenommen, das höher sein könne als das tatsächliche Einkommen. Daraus ergebe sich ein Mindestbeitrag von derzeit 177,21 Euro monatlich für die Kranken- und Pflegeversicherung.

Das sei für Geringverdiener eine erhebliche Belastung. Der größte Teil der Beitragsschulden entfalle auch auf die Gruppe der freiwillig Versicherten einschließlich der Selbstständigen. Die Abgeordneten fordern auch in diesem Antrag, die allgemeine Mindestbeitragsbemessung für freiwillig Versicherte auf die Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 450 Euro abzusenken. (pk/15.03.2017)

Zeit: Mittwoch, 22. März 2017, 15.30 bis 16.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32407, Fax: 030/227-36724, E-Mail: gesundheitsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Geburtsdatums und des Wohnorts anmelden. Zum Einlass muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat

(Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen

Verbände/Institutionen:

AOK-Bundesverband

BKK-Dachverband

GKV-Spitzenverband

IKK e.V.

Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek9

Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V. (VGSD)

Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV)

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv)

Einzelsachverständige: