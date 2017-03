Expertengespräch der Kiko über gewaltbereiten Islamismus

Die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission, Kiko) des Deutschen Bundestages befasst sich in einem öffentlichen Expertengespräch mit dem Thema "Gewaltbereiter Islamismus". Die Sitzung findet am Mittwoch, 22. März 2017, unter Vorsitz von Beate Walter-Rosenheimer (Bündnis 90/Die Grünen) statt. Das Gespräch fängt um 16 Uhr im Sitzungssaal 2.200 im Paul-Löbe-Haus in Berlin an.

Die Kiko gibt es seit 1988. Sie ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das bedeutet, sie ist kleiner als der Ausschuss selbst und hat eine ganz spezielle Aufgabe: die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche. Alle ordentlichen Mitglieder der Kinderkommission gehören auch dem Ausschuss an. Damit können sie die Interessen der Kinder auch dort vertreten und haben einen Zugang zum parlamentarischen Aktionsfeld, den nur ein Ausschuss bieten kann. (eis/15.03.2016)

