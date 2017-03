Die Situation des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) steht am Donnerstag, 30. März 2017, ab 11.35 Uhr im Mittelpunkt des Interesses. Die Abgeordneten beraten in erster Lesung zwei Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/10747, 18/10978), die im Anschluss an die einstündige Debatte in den Verkehrsausschuss überwiesen werden sollen.

Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Höhere Investitionen gefordert

Die Grünen fordern höhere Investitionen für den Erhalt und Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs. Bereits heute würden U-Bahnen und Stadtbahnen als Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Großstädten und Ballungsgebieten teilweise an ihre Leistungsgrenzen stoßen, sodass Infrastrukturinvestitionen unerlässlich seien, heißt es in der Vorlage. Unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger, müssten die Kapazitäten des ÖPNV kontinuierlich erhöht werden, verlangt die Fraktion. Zusätzlich müsse der Sanierungsstau in den bestehenden Netzen des schienengebundenen ÖPNV abgebaut werden. Der Investitionsrückstand, so schreiben die Grünen, werde derzeit auf etwa vier Milliarden Euro geschätzt.

In ihrem zweiten Antrag setzt sich die Fraktion für einen fairen Wettbewerb und kommunale Gestaltungsmöglichkeiten im Nahverkehr ein. Die Bundesregierung wird aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der den weitgehenden Konkurrenzschutz des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) für sogenannte eigenwirtschaftliche Verkehre abbaut. Zugleich sollen die Kompetenzen der kommunalen Aufgabenträger so erweitert werden, dass öffentliche Interessen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durchgesetzt und auch soziale und ökologische Standards definiert werden können.

Gefahr der "konstruierten Eigenwirtschaftlichkeit"

Zur Begründung ihrer Initiative verweisen die Grünen auf die letzte Novelle des PBefG bei der der Gesetzgeber den Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre neu justiert habe.



Danach sei es möglich, dass sogenannte eigenwirtschaftliche Konkurrenzanträge für Linienverkehre des ÖPNV genehmigt werden, "obwohl sie öffentliche Zuschüsse für die Beförderung von Schülern und Menschen mit Behinderungen erhalten" und es sich daher offenkundig um eine "konstruierte Eigenwirtschaftlichkeit" handle. (hau/30.04.2017)