Anhörung zum Ausbau der Kindertagesbetreuung

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung ist am Montag, 27. März 2017, Thema einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Sitzung unter Vorsitz von Paul Lehrieder (CDU/CSU) beginnt um 14 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.

100.000 zusätzliche Betreuungsplätze

Der Gesetzentwurf dient dazu, die gemeinsame Finanzierung von 100.000 zusätzlichen Plätzen für Kinder von der Geburt bis zum Schuleintritt umzusetzen. Dazu werden das Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens "Kinderbetreuungsausbau" geändert.



Wie die Regierung schreibt, stellt der Bund seit 2015 jährlich 845 Millionen Euro für Betriebskosten zur Verfügung, in den Jahren 2017 und 2018 erhöhe er diese Unterstützung jeweils noch einmal um 100 Millionen Euro. Das entspreche einer Gesamtsumme von 6,26 Milliarden Euro Betriebskostenzuschüssen von 2009 bis 2018.



Betreuungsquote von 95,3 Prozent

Im März 2015 hätten 2.294.483 Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Eintritt in die Schule ein Angebot der Kindertagesbetreuung genutzt, was einer Betreuungsquote von 95,3 Prozent entspreche. Trotz der schon hohen Quote werde aufgrund wachsender Geburtenraten für die Zukunft ein noch steigender Platzbedarf für Kinder im Kindergartenalter prognostiziert. Im Jahr 2015 seien 738.000 Kinder lebend geboren worden, 3,2 Prozent mehr im Jahr davor.



Der Bund unterstütze Länder und Gemeinden durch weitere Finanzhilfen für Investitionen in zusätzliche Betreuungsplätze. (vom/24.03.2017)

Zeit: Montag, 27. März 2017, 14 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200



