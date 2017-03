Anhörung zu Maßnahmen gegen Sexismus

Maßnahmen gegen Sexismus verlangt Die Linke in einem Antrag (18/8723), der am Montag, 27. März 2017, im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend steht. Die Sitzung unter Vorsitz von Paul Lehrieder (CDU/CSU) beginnt um 16 Uhr im Sitzungssaal 2.200 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin.



Bundesweiten Aktionsplan gefordert

Die Linke fordert die Bundesregierung darin auf, einen bundesweiten Aktionsplan zu initiieren, der „alle staatlichen Ebenen in die Pflicht nimmt“ und der insbesondere einen „Runden Tisch“ beinhalten soll. Dessen Ziel sei es, „konkrete Maßnahmen“ etwa im Bereich der geschlechtersensiblen Pädagogik auszuarbeiten, mit denen präventive Wirkungen erzielt und Folgen von Sexismus und Gewalt gemindert werden können.



Zudem sollen auch die Länder aufgefordert werden, eigene Aktionspläne zu erarbeiten. Eine bundesweite Monitoringstelle zur Umsetzung des bundesweiten Aktionsplans gegen Sexismus gehört ebenfalls zum Forderungskatalog der Fraktion. (suk/24.03.2017)

Zeit: Montag, 27. März 2017, 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200



Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-37474, Fax: 030/227-36805, E-Mail: familienausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen