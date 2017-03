Terre des hommes und Kindernetzwerk zu Gast in der Kinderkommission

Kinder und junge Erwachsene mit chronischen Krankheiten und Behinderung sind ein Thema in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages am Mittwoch, 29. März 2017. Die Sitzung unter der Leitung von Beate Walter-Rosenheimer (Bündnis 90/Die Grünen) findet ab 15 Uhr im Paul-Löbe-Haus in Berlin statt.



Der erste Teil der Sitzung wird ein Gespräch mit Experten des Vereins Kindernetzwerk sein, der Eltern und auch Experten weiterführende Hilfe zum Thema Kinder, Jugendliche und (junge) Erwachsene mit chronischen Krankheiten und Behinderungen anbietet. Ab 16 Uhr sprechen die Abgeordneten zudem mit Vertreterinnen des Kinderhilfswerks Terre des hommes und Vertretern von interculture.management. (lau/23.03.2017)

Zeit: Mittwoch, 29. März 2017, 15 Uhr

Ort:: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat der Kinderkommission (Telefon: 030/227-30551, Fax: 030/227-36055, E-Mail: kinderkommission@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.