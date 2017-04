Linke scheitert mit Antrag für eine neue Ostpolitik

„Für eine neue Ostpolitik Deutschlands“ heißt ein Antrag der Fraktion Die Linke (18/11167), den der Bundestag am Donnerstag, 16. Februar 2017, nach erster Lesung zur federführenden Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen hat. Der Antrag stieß bei den übrigen Fraktionen in der Aussprache kaum auf Zustimmung.

„Deutsch-russisches Verhältnis verbessern“

Die Linke fordert die Bundesregierung auf, Vorschläge für eine Wiederverbesserung des deutsch-russischen Verhältnisses vorzulegen und im Rat der Europäischen Union die Verlängerung der Sanktionen gegen die Russische Föderation abzulehnen.



Auch solle sie an der Konzeption für eine neue Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa arbeiten. Diese Konferenz müsse den veränderten Bedingungen in Europa Rechnung tragen, wiederum die USA und Kanada einbeziehen und auf der Basis der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vorbereitet werden.



Darüber hinaus spricht sich die Fraktion gegen Konzepte eines „Regime Change“ in Russland aus. „Unbewiesenen Vorwürfen und Propaganda-Aktionen“, die eine Feindschaft zwischen dem Westen und Russland befeuern sollen, müsse entgegengetreten werden, teunabhängig davon, ob sie aus den USA, Russland oder anderen europäischen Staaten kommen. (nal/16.02.2017)