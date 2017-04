Bundestag debattiert über die Entwicklungspolitik der Regierung

Im Zentrum einer 60-minütigen Debatte zur Entwicklungspolitik stehen am Donnerstag, 27. April 2017, ab 9 Uhr zum einen der von der Bundesregierung als Unterrichtung vorgelegte 15. Bericht zur Entwicklungspolitik und zum anderen ein Antrag der Fraktionen von CDU/CSU und SPD (18/8862). Diese fordern damit die Bundesregierung auf, sich stärker für den Auf- und Ausbau eines sozialen Basisschutzes in Entwicklungsländern einzusetzen. Über diese Vorlage wird im Anschluss an die Beratung im Plenum abgestimmt. Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat dazu eine Beschlussempfehlung vorgelegt (18/11650).

Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Antrag von CDU/CSU und SPD

Deutschland dürfe nicht tatenlos zusehen, wenn 73 Prozent der Weltbevölkerung ohne eine umfassende soziale Absicherung lebten, schreiben die Abgeordneten in der Vorlage. Als Grundelement eines Basisschutzes benennen sie eine gesundheitliche Grundversorgung, Einkommenssicherheit für Eltern sowie die Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Geringverdienst und Altersarmut.



Unter Verweis auf die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen argumentieren sie, dass soziale Sicherungssysteme nicht nur ein wichtiges Instrument der Armutsbekämpfung seien. Auch sozioökonomische Entwicklung, Geschlechtergerechtigkeit und Bildungschancen von Kindern könnten dadurch unter anderem gestärkt werden. Ein Basisschutz sei auch in Niedriglohnländern finanzierbar, heißt es unter Verweis auf Studien der Internationalen Arbeitsorganisation.



Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung außerdem auf, sich für den Aufbau und die Stärkung von Gesundheitssystemen in Partnerländern einzusetzen. Darüber hinaus sollen diese dabei unterstützt werden, effiziente Steuersysteme und eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen sowie Korruption zu bekämpfen. (sas/13.04.2017)