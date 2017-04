Grüne fordern eine bessere Förderung von Familien und Kindern

Der Bundestag hat sich am Donnerstag, 15. November 2016, mit dem Thema Kinderarmut befasst. In der ersten Lesung eines Antrags der Fraktion Die Linke (18/10628) wurde deutlich: Während die Opposition vor allem auf mehr materielle Unterstützung für Familien und die Einführung einer Kindergrundsicherung setzt, will Schwarz-Rot vor allem dafür sorgen, dass Eltern selbst für den Unterhalt ihrer Kinder sorgen können. Der Antrag wurde im Anschluss an die Beratung an den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend überwiesen.

Linke will mehr Geld für Familien

Es sei „ein Skandal“, dass es in einem „eigentlich so reichen Land“ wie der Bundesrepublik mehr als zwei Millionen Kinder gebe, die in Armut lebten, sagte Linke-Familienpolitikerin Sabine Zimmermann in ihrer Rede. Man habe es mit einer „Verarmungspolitik“ der Regierung zu tun, die immer mehr Kinder in Armut reiße - inzwischen lebe „jedes siebte Kind in Deutschland in Hartz IV“. Die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich nehme zu.



Zimmermann nannte die wesentlichen Forderungen ihrer Fraktion: eine Erhöhung des Kindergelds sowie der Regelsätze, die Einführung einer Kindergrundsicherung und eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro. Wenn die Kanzlerin davon spreche, dass es den Menschen in Deutschland so gut wie nie gehe, sei dies „zynisch“ und beweise, dass die Koalition nicht in der Lage sei, die Situation der armen Kinder zu verbessern. Es sei ein „starker Sozialstaat“ nötig, um Familien zu unterstützen, der sie nicht zu Bettlern und Bittstellern degradiere und ihnen nicht die Würde nehme.

Grüne: In Bildung und materielle Unterstützung investieren

Unterstützung fand Die Linke dabei von den Grünen. Für sie sagte Katja Dörner (Bündnis 90/Die Grünen), die Große Koalition drücke sich vor den konkreten Problemen. Deutschland sei ein Land „mit zwei Gesichtern“: Zwar gehe es vielen Menschen gut, aber auf einen „erheblichen Teil der Menschen“ treffe das nicht zu. Armut bedeute für Kinder, ohne Frühstück zur Schule zu gehen, nicht in die Musikschule oder ins Kino zu können, keinen Urlaub machen zu können und „nicht dazuzugehören“. Man dürfe nicht akzeptieren, dass es Kinder in diesem Land gebe, die für sich keine Zukunftschancen sehen würden. Wenn man aktuell frage, warum es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft so schlecht bestellt sei, sei die Lebenswirklichkeit dieser Kinder „Teil einer Antwort“. Nötig seien sowohl Investitionen in Chancengleichheit, also in Kitas und Schulen, als auch die materielle Ausstattung von Kindern und Familien: Dies seien „zwei Seiten einer Medaille“.

Dörner sprach sich ebenfalls für eine Kindergrundsicherung aus. Die Pläne der Regierung, den Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende auszuweiten, stießen auf die volle Zustimmung ihrer Fraktion. Es könne aber nicht angehen, dass ein Beschluss des Kabinetts nicht im Plenum diskutiert werden können, weil die Bundesländer dagegen Sturm liefen. Die Regierung habe die Finanzierung nicht ins Gesetz geschrieben und sei nun für ein „Schwarze-Peter-Spiel auf dem Rücken der Alleinerziehenden“ verantwortlich.

CDU/CSU: Forderungen der Linken nicht finanzierbar

Die Koalitionsfraktionen wiesen die Vorwürfe der Opposition zurück und warfen den Linken vor, mit ihrem Antrag Wahlkampf zu betreiben. Man müsse die Reduzierung der Kinderarmut ernsthaft vorantreiben, der so der familienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Marcus Weinberg. Aber was in dem Antrag gefordert werde, sei nicht zu finanzieren - wie etwa die Erhöhung des Kindergelds auf 328 Euro. Dies würde den Haushalt mit jährlich 20 bis 25 Milliarden Euro belasten und sei einfach nicht umzusetzen.



Weinberg verwies in seiner Rede darauf, dass die Große Koalition sich des Problems der Kinderarmut immer angenommen habe. Man habe den Kinderzuschlag und den Entlastungsbeitrag erhöht, zudem gebe der Bund Milliarden für den Ausbau und Investitionen in Kindertageseinrichtungen. Wichtigstes Instrument bei der Armutsbekämpfung sei aber eine gute Wirtschaftspolitik, weil Familien dann gestärkt würden, wenn man Eltern in die Lage versetze, selbst für sich und ihre Kinder zu sorgen. Eine Kindergrundsicherung sei nicht der richtige Weg, weil man die Lebensumstände der Kinder nicht von der ihrer Eltern trennen könne.

SPD hält Arbeit der Eltern für wesentlich

Auch die SPD wies die Forderungen der Linken zurück. Ihr Antrag sei kein Versuch der politischen Gestaltung, sagte Dr. Fritz Felgentreu (SPD), sondern solle die „Kampagnenfähigkeit“ der Fraktion belegen. Grundsätzlich denke er bei dem Begriff Kinderarmut an „Andersons Mädchen mit den Schwefelhölzern“ - es sei ein großer Fortschritt, dass es diese Art der Armut in Deutschland nicht mehr gebe. Der Armutsbegriff, den die Linke nutze, sei eine „statistische Größe“, nach der jeder als arm gelte, der weniger als die Hälfte des Durchschnitts zur Verfügung habe. Damit zu leben sei zwar „sehr schwer“, aber „nicht existenzbedrohend“.



Das beste Mittel gegen Kinderarmut sei die Arbeit der Eltern. Hier habe man mit dem Elterngeld Plus, dem Kinderzuschlag und dem Entlastungsbetrag für Alleinerziehende schon viel geschafft. 2017 werde der Bund die „Rekordsumme“ von 2,5 Milliarden Euro für Bildung zur Verfügung stellen und mit der geplanten Grundgesetzänderung sicherstellen, dass er auch in den Ausbau der Schulen investieren könne. Dies sei die nötige nachhaltige Politik. (suk/15.12.2016)