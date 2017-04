Erstmalig befasst hat sich der Bundestag am Donnerstag, 27. April 2017, mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen (18/11936). Die Vorlage wurde anschließend zur weiteren Beratung in den federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. Die Reden wurden zu Protokoll gegeben.

Neuregelung bei Mitwirkung Dritter

Paragraf 203 des Strafgesetzbuches (StGB) stellt den Schutz von Geheimnissen vor unbefugter Offenbarung sicher, die Angehörigen bestimmter Berufsgruppen (zum Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer) im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit anvertraut werden. „Insbesondere die Digitalisierung hat es in den letzten Jahrzehnten möglich und erforderlich gemacht, in weiterem Umfang als bisher anfallende Unterstützungstätigkeiten nicht durch eigenes Personal erledigen zu lassen, sondern durch darauf spezialisierte Unternehmen oder selbstständig tätige Personen“, heißt es im Regierungsentwurf zur Begründung.

Hierzu gehörten beispielsweise auch die Einrichtung, der Betrieb, die Wartung und die Anpassung informationstechnischer Anlagen. „Die Heranziehung dritter, außerhalb der eigenen Sphäre stehender Personen zu diesen unterstützenden Tätigkeiten ist für Berufsgeheimnisträger aber nicht ohne rechtliches Risiko, sofern diese Personen damit von geschützten Geheimnissen Kenntnis erlangen können“, heißt es dort weiter. Der Entwurf sehe daher eine Einschränkung der Strafbarkeit nach Paragraf 203 StGB vor.

Strafbarkeit den neuen Bedingungen anpassen

Ausdrücklich nicht strafbar sein soll zukünftig das Offenbaren von geschützten Geheimnissen gegenüber Personen, die an der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit des Berufsgeheimnisträgers mitwirken, soweit dies für die ordnungsgemäße Durchführung der Tätigkeit der mitwirkenden Personen erforderlich ist.

Im Gegenzug ist vorgesehen, diese mitwirkenden Personen in die Strafbarkeit nach Paragraf 203 StGB einzubeziehen. Darüber hinaus sollen für Berufsgeheimnisträger strafbewehrte Sorgfaltspflichten normiert werden, die bei der Einbeziehung dritter Personen in die Berufsausübung zu beachten sind. (sas/27.04.2017)