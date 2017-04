Die Bundesregierung will Paragraf 103 des Strafgesetzbuches abschaffen, der die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten regelt. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf (18/11243, 18/11616) hat der Bundestag am Freitag, 28. April 2017, erstmalig debattiert und die Vorlage zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen.

Keine Pflicht für Sonderstrafnormen

Der aufgrund seiner Entstehungsgeschichte auch als Majestätsbeleidigung bezeichnete Straftatbestand spielte in dem Verfahren des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegen den Fernseh-Satiriker Jan Böhmermann erstmals seit Langem wieder eine Rolle. In ihrem Gesetzentwurf „zur Reform der Straftaten gegen ausländische Staaten“ bezeichnet die Bundesregierung die normalen Strafvorschriften für Beleidigung als „ausreichend für den Ehrenschutz von Organen und Vertretern ausländischer Staaten“. Insbesondere bedürfe es keines „erhöhten Strafrahmens“.

Auch das Völkerrecht verpflichte nicht zu "Sonderstrafnormen zugunsten Repräsentanten ausländischer Staaten“, so die Bundesregierung. Paragraf 103 erscheine „nicht mehr zeitgemäß“ und sei „daher entbehrlich“. Das geplante Gesetz mit dem schlichten Wortlaut „§ 103 wird aufgehoben“ soll nach dem Willen der Bundesregierung im Januar 2018 in Kraft treten. (sas/28.04.2017)