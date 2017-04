Über das EU-Programm Erasmus Plus hat der Bundestag am Freitag, 31. März 2017, beraten. Den Abgeordneten lag dazu ein Antrag der Fraktionen von CDU/CSU und SPD mit dem Titel „Für gute Bildung in Europa – Erfolgreiches Programm Erasmus Plus weiterentwickeln“ (18/11726) vor. Der Bundestag überwies den Antrag zusammen mit einem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Mit Erasmus Plus europäische Gemeinschaft erleben“ (18/11737) zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung.

Antrag der Koalitionsfraktionen



CDU/CSU und SPD fordern von der Bundesregierung aufgrund der positiven Akzeptanz von Erasmus+ die nächste Programmgeneration mit einem höheren Gesamtetat besser auszustatten, da bei allen Programmbereichen den Förderquoten ein tatsächlich viel höherer Bedarf gegenüberstehen würde. Zudem sollen die finanziellen Mittel, die im Mehrjährigen Finanzrahmen 2014 bis 2020 für das Programm vorgesehen sind, vor Zweckentfremdung gesichert werden.

Außerdem soll die Unterfinanzierung bei der Erwachsenenbildung und des Jugendbereichs abgeschwächt werden, indem langfristig ab 2020 mehr Mindestbudget für diese Programmbereiche zur Verfügung gestellt werden soll und die bisherige Budgetlinie „Flexibilität“ eine angemessene Finanzierung erhält.

Antrag der Grünen

Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung unter anderem auf, mit einer europaweiten Offensive für sozial-ökologische Investitionen und Innovationen die "europäische Jugendgarantie" endlich umzusetzen, damit alle jungen Europäerinnen und Europäer spätestens vier Monate nach ihrem Schulabschluss einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten. Darüber hinaus sollen in allen Teilnehmerstaaten die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, damit vor allem Menschen die Chancen von Erasmus+ ergreifen, die sich das Lernen im Ausland ohne die Förderung nicht leisten können.

Außerdem fordert die Fraktion, auf nationaler Ebene dafür zu sorgen, dass das Ziel gilt, bis 2020 für die Bildung sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufzuwenden.(hau/eis/31.03.2017)