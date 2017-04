Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung beschäftigt sich am Mittwoch, 26. April 2017, im Rahmen der Ausstellung „Meer der Erkenntnis“ mit der deutschen Meeresforschung. In einem öffentlichen Gespräch unter Vorsitz vom Patricia Lips (CDU/CSU) hören die Abgeordneten dazu Prof. Dr. Ulrich Bathmann, Vorsitzender des Konsortiums Deutsche Meeresforschung und Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde. Das Gespräch findet ab 11.15 Uhr im Paul-Löbe-Haus im Sitzungssaal 4.300 statt.

Erfolge und Perspektiven der deutschen Meeresforschung

Die Ausstellung ist im Zusammenhang mit dem Wissenschaftsjahr „Meere und Ozeane“ zu sehen, das von Juni 2016 bis September 2017 dauert. Sie ist von Donnerstag, 27. April, bis Freitag, 19. Mai, im Paul-Löbe-Haus des Bundestages in Berlin zu sehen.

Die Ausstellung gibt nach Darstellung der Veranstalter „faszinierende Einblicke in die Erfolge und Perspektiven der deutschen Meeresforschung – in eine Welt, die auch nach eineinhalb Jahrhunderten der Forschung und Entdeckung noch viele offene Fragen bereithält, die für die Zukunft der Menschheit von Bedeutung sind“. (eis/24.04.2017)

Zeit: Mittwoch, 26. April 2017, 11.15 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (Telefon: 030/227-32861, Fax: 030/227-36845, E-Mail: bildungundforschung@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Geladener Sachverständiger