Anhörung des Europaausschusses zum Brexit

Mit dem sogenannten Brexit, dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, beschäftigt sich der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union am Montag, 24. April 2017, in einer öffentlichen Anhörung. Großbritannien hatte den Austritt am 29. März durch ein dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk übergebenes Schreiben angekündigt. Die Sitzung unter Vorsitz von Gunther Krichbaum (CDU/CSU) beginnt um 12 Uhr im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses in Berlin und dauert drei Stunden.



Die geladenen Sachverständigen sollen zu ausgewählten inhaltlichen Fragen der Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union gemäß Artikel 50 des EU-Vertrages Stellung nehmen. Zum ersten Themenkomplex zählen die finanziellen Auswirkungen und die wechselseitigen Verpflichtungen, zum zweiten Themenkomplex die Statusfragen und wirtschaftliche Aspekte.

Die Anhörung wird live im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Zeit: Montag, 24. April 2017, 12.30 bis 15.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Anhörungssaal 3.101

Interessierte Besucher können sich bis Freitag, 21. April, 15 Uhr, unter Angabe ihres Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums im Sekretariat des Europaausschusses anmelden (Mail: europaausschuss@bundestag.de) anmelden. Zum Einlass muss ein Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen

1. Themenkomplex:



Dr. Peter Becker , Stiftung Wissenschaft und Politik

, Stiftung Wissenschaft und Politik Jörg Haas , Jacques-Delors -Institut Berlin

, -Institut Berlin Prof. Dr. Carsten Hefeker , Universität Siegen

, Universität Siegen Prof. Dr. Steffen Hindelang LL.M. , Freie Universität Berlin

, Freie Universität Berlin N.N.



N.N.



N.N.

2. Themenkomplex: