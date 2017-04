Die Modernisierung der Haushaltsregeln steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des Haushaltsausschusses. Ein dazu von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vorgelegter Antrag (18/11188) wird am Montag, 24. April 2017, unter Vorsitz von Dr. Gesine Lötzsch (Die Linke) ab 11 Uhr zwei Stunden lang im Paul-Löbe-Haus, Raum 2.600, beraten.

Anlehnung an die kaufmännische Bilanzierung

Das Bundesvermögen soll demnach künftig in Anlehnung an die kaufmännische Bilanzierung dargestellt werden. Damit wollen die Grünen den "Verschleiß der öffentlichen Infrastruktur" transparent machen. Zudem setzt sich die Fraktion dafür ein, auch Projekte in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) bei der Anwendung der Schuldenbremse zu berücksichtigen. Die Bundesregierung umgehe gegenwärtig die Anforderungen der Schuldenbremse durch ÖPP-Projekte. Es entstünde dadurch eine "Schattenverschuldung", kritisieren die Grünen.

Die Modernisierung der Haushaltsregeln soll nach Willen der Grünen zudem mit einer neuen Investitionsregel einhergehen. Abschreibungen auf das Vermögen sollen demnach mindestens durch Neuinvestitionen ersetzt werden, fordert die Fraktion. (eis/scr/20.04.2017)

Zeit: Montag, 24. April 2017, 11 bis 13 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 2.600

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: haushaltsausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens und des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss das Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der Sachverständigen: