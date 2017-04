Anhörung zum Selbstbestimmungsrecht von Betreuten

Die Bundesregierung plant Änderungen im Betreuungsrecht. Der dazu vorgelegte Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung der materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen von ärztlichen Zwangsmaßnahmen und zur Stärkung des Selbstbestimmungsrechts von Betreuten“ (18/11240) wurde am Donnerstag, 9. März 2017, zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz überwiesen. Mit der Vorlage will die Regierung eine vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Schutzlücke im Betreuungsrecht schließen. Die Reden wurden zu Protokoll gegeben.

Kritik des Bundesverfassungsgerichts



Das Gericht hatte bemängelt, das nach geltendem Recht der Betreuer in eine ärztliche Zwangsmaßnahme nur im Rahmen einer freiheitsentziehenden Unterbringung einwilligen könne. „Dies führt zu einer Schutzlücke in den Fällen, in denen sich der Betreute der Behandlung räumlich nicht entziehen will oder hierzu körperlich nicht in der Lage ist“, heißt es dazu in der Vorlage.



Mit dem Gesetz soll laut Bundesregierung künftig die Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme von der freiheitsentziehenden Unterbringung entkoppelt werden. Für jede dieser Maßnahmen solle eine selbständige Norm jeweils mit einem eigenen richterlichen Genehmigungsvorbehalt geschaffen werden. Ärztliche Zwangsmaßnahmen würden an das Erfordernis eines stationären Aufenthalts in einem Krankenhaus, in dem die gebotene medizinische Versorgung des Betreuten einschließlich einer erforderlichen Nachbehandlung sichergestellt ist, gebunden. (hau/09.03.2017)