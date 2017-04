In erster Lesung hat der Bundestag am Donnerstag, 23. März 2017, über ein von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst (18/11533) debattiert. Im Anschluss wurde die Vorlage zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur überwiesen werden. Die Reden wurden zu Protokoll gegeben.

Zugang zu öffentlich finanzierten Daten erleichtern

Mit der Novelle des Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst (DWD) will die Bundesregierung den dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten Daten erleichtern. Künftig soll der DWD seine umfassenden Wetter- und Klimadaten kostenfrei allen interessierten Nutzern bereitstellen. Zudem soll das geplante Gesetz die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden im Katastrophen-, Bevölkerungs- und Umweltschutz stärken. Auch ist vorgesehen, den Aufgabenkatalog des DWD zu modernisieren – unter anderem durch die ausdrückliche Erwähnung des Klima- und Umweltschutzes im Gesetzestext.



Mit einer solchen entgeltfreien Abgabe der Geodaten und Leistungen an die Allgemeinheit erfülle der DWD seine Aufgabe der Versorgung der Allgemeinheit im Sinne der Daseinsvorsorge, schreibt die Bundesregierung. Dies gelte insbesondere für seine Kernaufgabe, die Herausgabe von amtlichen Warnungen über Wettererscheinungen, die zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen können oder die in Bezug zu drohenden Wetter- und Witterungsereignissen mit hohem Schadenspotential stehen sowie bei der Unterstützung der Behörden des Katastrophenschutzes. (sas/hau/23.03.2017)