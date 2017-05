Die bevorstehenden Neuwahlen und die Rolle der Parlamente bei den Verhandlungen über die Modalitäten des Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union standen am Dienstag, 2. Mai 2017, im Mittelpunkt eines Gesprächs, das Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert in London mit seinem britischen Amtskollegen John Bercow geführt hat. Dabei machte Lammert deutlich, dass es im vitalen Interesse beider Seiten sei, ein Verhandlungsergebnis zu erzielen, das die Schäden möglichst gering halte und auch nach dem Brexit ein möglichst hohes Maß an Kooperation erlaube.



Lammert nutzte seinen eineinhalbtägigen Aufenthalt in England zudem zu einem Vortrag vor der "German Society" an der Universität Oxford und Gesprächen mit weiteren Politikern sowie Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Medien. (03.05.2017)