Regierung zieht positive entwicklungspolitische Bilanz

Der von der Bundesregierung als Unterrichtung vorgelegte 15. Entwicklungspolitische Bericht (18/12300) wird am Donnerstag, 18. Mai 2017, ab 9 Uhr durch den Bundestag beraten. Nach einstündiger Debatte soll er in den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung überwiesen werden. In dem Bericht zieht die Bundesregierung eine positive Bilanz. Mit mehr als 8,5 Milliarden Euro habe der Etat des Entwicklungsministeriums 2017 einen neuen Höchststand erreicht, heißt es. Fortschritte zeigten sich etwa bei Einschulungsraten und der Eindämmung von Krankheiten.

Bericht der Bundesregierung



Zentrales Ziel der deutschen Entwicklungspolitik ist es nach Darstellung der Bundesregierung, internationale Strukturpolitik so zu gestalten, dass sie global nachhaltige Entwicklung fördert und Globalisierung für alle Menschen gerecht gestaltet. In diesem Sinne wirke die Bundesregierung an den mit Blick auf die Agenda 2030 notwendigen Neuausrichtungen und Reformen der EU sowie multilateraler Organisationen, insbesondere der Vereinten Nationen, der Weltbank und der regionalen Entwicklungsbanken, aktiv mit.

Um die Wirksamkeit der Zusammenarbeit des Entwicklungsministeriums mit multilateralen Organisationen weiter zu stärken, sei 2014/2015 ein „Mapping“ zu 30 multilateralen Organisationen und vertikalen Fonds vorgenommen worden. Die Organisationen seien hinsichtlich Relevanz, Leistungsfähigkeit und strategischer Rolle für das Ministerium erfasst und bewertet worden. Die Ergebnisse dieser Bewertung dienten der internen Strategiebildung des Entwicklungsministeriums und seien der Bundesregierung sowie dem ​Bundestag zur Verfügung gestellt worden.

Ausblick auf zukünftige Handlungsfelder



Der Bericht beinhaltet erstmals auch einen umfangreichen Ausblick auf zukünftige Handlungsfelder. So legt das Dokument Maßnahmen dar, um den globalen Herausforderungen zu begegnen – wie dem weltweiten Bevölkerungswachstum, Klimawandel, Migrationsbewegungen und gewaltsamen Konflikten. Wie die Regierung schreibt, orientiert sich die Darstellung an den Leitbildern der Agenda 2030 und ihren Zielen für nachhaltige Entwicklung.



Als zentrale Herausforderungen nennt der Bericht die Bereiche Ernährung, Überwindung von Armut und Hunger, Klima- und Umweltschutz, die gerechte Gestaltung der Weltwirtschaft sowie die Minderung von Fluchtursachen und die Sicherung von Frieden.



Entschließungsanträge der Opposition

Die Fraktion Die Linke legt zur Debatte einen Entschließungsantrag (18/12385) vor, mit dem die Abgeordneten die deutsche Außen- und Entwicklungspolitik grundlegend neu ausrichten wollen. Es soll darauf Wert gelegt werden, dass die Entwicklungspoltikl kohärent an entwicklungs-, friedenspolitischen und menschenrechtlichen Maßstäben orientiert wird. Hingegen beendet werden soll die derzeit forciert vorangetriebene zivil-militärische Zusammenarbeit und Verzahnung der Entwicklungspolitik mit deutscher und europäischer Sicherheitspolitik.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordern in einem Entschließungsantrag (18/12386) als Mindestanforderung und Hauptbestandteil des Entwicklungspolitischen Berichts der Bundesregierung an das Parlament künftig die Qualität und die langfristigen Wirkungen deutscher Entwicklungspolitik stärker in den Mittelpunkt der Bilanz zu rücken. Außerdem sollen der Klimavertrag von Paris und die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit den 17 Globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals – SDGs) als handlungsleitende Rahmen für alle Politikbereiche verankert werden. Die Bundesregirung soll Deutschland national und international zu einem Vorreiter bei der Umsetzung der Agenda 2030 und des Klimaabkommens zu machen. (eis/hau/17.05.2017)