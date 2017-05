Bundestag berät über Jahresbericht des Petitionsausschusses

Der Bundestag debattiert am Mittwoch, 17. Mai 2017, über den Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses für das Jahr 2016 ab 14.30 Uhr 75 Minuten lang. Laut der Vorlage haben den Petitionsausschuss im vergangenen Jahr 11.236 Eingaben erreicht. Abschließend behandelt hat der Ausschuss 12.317 Eingaben, wobei auch 2016 wieder Überhänge aus dem Vorjahr dabei waren, da nicht alle Petitionen innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. 743 Petitionen wurden vom Ausschuss in seinen Sitzungen zur Einzelberatung aufgerufen. Zwei dieser Einzelberatungen fanden im Rahmen von öffentlichen Sitzungen statt, in denen der Petent oder die Petentin ihr Anliegen persönlich vor den Mitgliedern des Petitionsausschusses und anwesenden Regierungsvertretern vortragen konnten. (hau/05.05.2017)

