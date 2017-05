Bundestag berät Große Anfrage zum Sozialen Wohnungsbau

Der Soziale Wohnungsbau in Deutschland steht im Mittelpunkt der am Donnerstag, 18. Mai 2017, um 10.05 Uhr beginnenden einstündigen Bundestagsdebatte. Den Abgeordneten liegt dazu die Antwort der Bundesregierung (18/11403) auf eine Große Anfrage der Fraktion Die Linke (18/8855) vor.



Die Debatte wird live im Parlamentsfernsehen, im Internet auf www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen.

Regierung: Unentbehrliche Versorgungsfunktion

Aus Sicht der Regierung hat die soziale Wohnraumförderung in Deutschland „eine unentbehrliche Versorgungsfunktion für Haushalte, die sich nicht aus eigener Kraft mit angemessenem Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind“. Der soziale Aspekt des Wohnens sei der Bundesregierung ein besonders wichtiges Anliegen. Sichergestellt werden müsse, dass alle Menschen in Deutschland Zugang zu angemessenem Wohnraum haben. Eine solche Wohnung müsse für alle bezahlbar sein, „auch für untere und mittlere Einkommensgruppen“, heißt es in der Vorlage.

Versorgung aller Bevölkerungsschichten mit Wohnraum

Aufgabe der öffentlichen Hand sei es daher, angemessene Rahmenbedingungen für das Funktionieren des Wohnungsmarktes zu gewährleisten und damit die Voraussetzungen für eine ausreichende Versorgung aller Bevölkerungsschichten mit Wohnraum zu schaffen. Allerdings erfolgt nach Aussage der Bundesregierung die soziale Absicherung des Wohnens – „anders als von der Fragestellung suggeriert“ – nicht allein durch den sozialen Wohnungsbau.



Vielmehr stütze sie sich im Wesentlichen auf drei Säulen: Dazu gehöre die Förderung von Maßnahmen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung der Länder, die soziale Absicherung einkommensschwächerer Haushalte mit Wohngeld und der Übernahme der Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie den sozialen Schutz über Regelungen des allgemeinen Wohnraummietrechts vor willkürlichen Kündigungen und übermäßigen Mieterhöhungen. Diese drei Säulen dürfen nicht einzeln, sondern müssen immer im Zusammenspiel betrachtet werden, betont die Bundesregierung. (hau/05.05.2017)