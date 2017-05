Die geplante Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes ist am Montag, 15. Mai 2017, Gegenstand einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses. Die Sitzung unter Vorsitz von Ingrid Arndt-Brauer (SPD) beginnt um 12 Uhr im Sitzungssaal E 400 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin und dauert zwei Stunden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Energiesteuerermäßigung von Erdgaskraftstoff soll beibehalten werden. Eigentlich wäre die Steuerbegünstigungen für komprimiertes und verflüssigtes Erdgas sowie für Flüssiggas Ende des Jahres 2018 ausgelaufen. Mit dem Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes (18/11493) will die Bundesregierung einem Gesetzgebungsauftrag des Bundestages nachkommen und die Energiesteuerermäßigung grundsätzlich fortsetzen. Die Steuerbegünstigung für Compressed Natural Gas (CNG) und Liquefied Natural Gas (LNG) wird bis Ende 2026 verlängert, soll aber bereits ab 2024 schrittweise sinken.

Geplant sind außerdem Neuregelungen im Bereich der Elektromobilität. Zum Beispiel sollen im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzte Elektro- und Plug-in-Hybridbusse steuerlich mit dem bereits geförderten Schienenbahn- und Oberleitungsomnibusverkehr gleichgesetzt werden. Damit werde der technologischen Entwicklung im Verkehrssektor Rechnung getragen, heißt es zur Begründung. Die Entlastung soll 9,08 Euro pro Megawattstunde betragen. Da es sich um eine Beihilfe handelt, ist eine Freistellungsanzeige bei der Europäischen Kommission erforderlich.

Schiffe, die in Werften liegen, sollen keine Vergünstigung bei der Stromsteuer erhalten. Die Vergünstigung wird auf Schiffe beschränkt, die einen Liegeplatz im Hafen nutzen und von der Landseite Strom beziehen.

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat verlangt Änderungen an dem Gesetzentwurf. In seiner Stellungnahme (18/11927) wird unter anderem gefordert, die bisherige steuerliche Begünstigung für komprimiertes und verflüssigtes Erdgas sowie für Flüssiggas in der bisherigen Höhe über das Jahr 2018 hinaus bis zum 31. Dezember 2023 beizubehalten. Außerdem werden steuerliche Vergünstigungen für den Betrieb von Bussen mit Elektroantrieb verlangt.

In ihrer Gegenäußerung weist die Bundesregierung die Änderungswünsche der Länder zurück. Für die Beibehaltung der steuerlichen Begünstigung für komprimiertes und verflüssigtes Erdgas sowie für Flüssiggas fehle es an der erforderlichen Gegenfinanzierung. Eine Absenkung der Stromsteuer auf den Mindeststeuersatz bei Elektrobussen hätte praktisch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebs von Elektrobussen.

Änderungsantrag der Linken

Die Fraktion Die Linke hat im Finanzausschuss einen Änderungsantrag eingebracht, der ebenfalls von den geladenen Sachverständigen begutachtet werden soll. Sie tritt dafür ein, die steuerliche Begünstigung von Autogas (Liquefied Petroleum Gas, LPG), die Ende 2017 ausläuft, befristet zu verlängern, um den finanziellen Anreiz für die Anschaffung von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas betrieben werden, oder die Umrüstung konventioneller Verbrennungsmotoren auf Flüssiggas zu erhalten.

Zudem sei eine abrupte Beendigung der Steuerbegünstigung für Autogas ab 2019 für die Verbraucher untragbar, da dies einen sprunghaften Anstieg der Preise für Autogas mit entsprechender Verunsicherung für Halter von Flüssiggasfahrzeugen zur Folge hätte. (hle/vom/05.05.2017)

Zeit: Montag, 15. Mai 2017, 12 bis 14 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Interessierte Besucher können sich beim Sekretariat des Ausschusses (E-Mail: finanzausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens und des Geburtsdatums anmelden. Zum Einlass muss das Personaldokument mitgebracht werden.

Bild- und Tonberichterstatter können sich beim Pressereferat (Telefon: 030/227-32929 oder 32924) anmelden.

Liste der geladenen Sachverständigen